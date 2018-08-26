«За растаможку заплатил, как за сам автомобиль с доставкой» 2 26.08.2018, 13:39

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Фото: abw.by

Как белорусу купить «американца» - и не разочароваться.

В то время как ставки таможенных пошлин диктуют моду на малолитражные моторы, далеко не все ограничивают свой выбор лишь "проходными" вариантами. Например, Александр пригнал из США Hyundai Santa Fe 2014 года с 2,4-литровым двигателем - и все равно это оказалось дешевле, чем покупать такой автомобиль в Беларуси! На чем удалось сэкономить, не пришлось ли пожалеть о своем выборе – об этом пишет abw.by.

Как обновиться?

Фото: abw.by

- Находить машины через интернет и пригонять их из Европы я научился еще в начале 2000-х, когда у нас про mobile.de мало кто знал. Просто менял машины каждый год, благо было где брать. Покупал в Европе автомобиль, катался год, продавал, пригонял себе более свежий. Когда наступил хапун 2011 года, обновил семейный автопарк - взял себе и жене максимально свежую "бэушку".

Но время-то идет! Хапун 2014 года я пропустил, но в 2016-м купил в Москве жене новый Nissan Qashqai, а себе Lada Largus. Последний взял для работы - был нужен универсал. Но реально по делам использовал его только два дня в неделю, а остальные пять уже для себя. Первые несколько месяцев я его терпел… Потом все! Ну никакого комфорта в нем нет! Если бы чисто для работы, я бы продолжал терпеть, ведь "новый, не ломается". Но семью на нем возить невозможно.

В общем, в декабре прошлого года "созрел" взять какой-то другой автомобиль. Крупногабаритные вещи по работе уже не нужно было возить, поэтому можно было рассматривать к покупке минивэн или кроссовер. Изначально хотел монопривод, потому что поездил две зимы на переднеприводном Qashqai, сравнил его с полноприводным Duster отца - и убедился, что все ведущие мне не нужны. Большой дорожный просвет - да, а полный привод - нет. Максимум что надо - это летом куда на природу выехать, а зимой где-то через снег прорваться.

Новые недорогие кроссоверы я к покупке не рассматривал. Qashqai у меня уже есть. Я мог позволить себе новую Creta, но надо было автомобиль побольше, с более вместительным багажником. В декабре съездил на ваш тест Geely Atlas. Я понимал, что его не возьму, но было интересно посмотреть, что это за автомобиль такой. Он не подошел, потому что "жрэ и не прэ", багажник небольшой, ликвидность никакая.

В общем, остановился на свежей "бэушке". Можно было, конечно, "лягушатников" посмотреть - Peugeot, Renault. Но клиренс у них небольшой, из Европы 1,5-литровый дизель возят, а это 150-200 тысяч километров пробега у трехлетки. Более молодую машину таможенный платеж "съест". Дизели уже не рассматривались, только бензин с пробегом до 60 тысяч. Такие сейчас машины: пробег 250 тысяч - и до свидания!

Конечно, посматривал и на "премиум" - Volvo XC60, ХС90, но бюджет совсем другой выходил. У меня же была возможность потратить на машину 20.000 долларов, вот в эти деньги и выбирал. Так пришел к KIA Sorento - именно его я рассматривал в первую очередь. Почему тогда взял Santa Fe? На американском рынке их в разы больше, поэтому и шансы найти подходящий вариант изначально выше. Так и получилось.

Почему из США? Давайте так. В Беларуси ловить нечего. Если что-то свежепригнанное завозится, то и ценник соответствующий. Зачем мне "перекупу" доплачивать 15-20 процентов? Можно было, конечно, попытать счастья в России. Мне подсказали одну интересную схему: едешь в Москву к какому-нибудь официальному дилеру, договариваешься с менеджером и несколько дней ждешь, когда кто-нибудь привезет что-то подходящее в Trade-in сдавать. Но российский вариант все-таки "мутный", можно и без денег остаться, и без машины.

Фото: abw.by

А из Европы машины дорогие. Еще в начале 2000-х немцы битые машины сливали не задарма, а по очень "сладким" ценам, но к 2005-му эта лавочка закрылась. Я посчитал и понял, что смысла тянуть оттуда что-то с не "проходным" мотором нет, таможня свое черное дело сделала. Поэтому оставалась Америка.

Цена решает

В случае с Santa Fe был выбор между 2,0-литровым турбомотором и 2,4-литровым "атмосферником". В сторону 2,0-литровой версии посматривал, 264 "коня" все-таки. Но в России, Украине, Беларуси все стремятся эти моторы взять, поэтому на аукционах такие машины торгуются на полторы-две тысячи дороже. 2,4-литровый двигатель, конечно, не самый современный, в основе "железо" старое, но добавили фазовращатели, непосредственный впрыск… Зато блок - с гильзами. Раз они есть, случись что, то можно и поменять. Ресурс по заводу - 250 тысяч километров. Но я-то намеревался брать машину с пробегом до 60 тысяч, поездить несколько лет, а это те же 60 тысяч - и в люди. То есть мне этого ресурса за глаза. Опять же "автомат" классический, не вариатор и не "робот".

Поехал в фирму, которая занимается поиском и доставкой автомобилей из США, и обозначил задачу. С учетом доставки, растаможки и ремонта следовало уложиться в 20.000 долларов. Мне не было важно, куда будет бита машина, главное, чтобы не перевертыш, чтобы подушки не были выстрелившими и лонжероны не пошли. А бамперы битые, капот или двери - все это навесные элементы.

Кстати, я не планировал покупать именно эту машину, так получилось. Прошел где-то месяц с начала поиска машины - это я все носом крутил: то не это и это не то… По характеру повреждений машины устраивали, но не нравилось их оснащение. А тут как-то вечером звонок из фирмы: "Мы сторговали недорого автомобиль, хотели бы вам его предложить". Оказалось, что параллельно со мной другой клиент искал похожую машину. Как-то так вышло, что перед торгами не взяли с него задаток, а после торгов он "соскочил", вот машина и "подвисла".

Честно говоря, это был не совсем мой вариант. Хотелось максимальную комплектацию, а тут Sport, вроде как предпоследняя по оснащению, но в сравнении с российской версией здесь нет некоторых позиций. Например, колеса 17-е, а не 18-е, нет подогрева заднего сиденья, нет навигации, экран у мультимедийной системы небольшой (зато на него выводится картинка с камеры заднего вида). А самое обидное - головной свет обычный галогеновый.

Что до повреждений, то основной удар пришелся в заднюю дверь, немного зацепило переднюю, а также заднее крыло и бампер. Был помят порог. А еще колесо стояло вбок. Был бы полный привод, я бы не рискнул связываться с таким вариантом: вдруг редуктор поврежден, полуоси? А здесь все гораздо проще. И еще: до рестайлинга 2015 года была у полноприводных версий очень нехорошая "болячка" - там, где кардан входит в "раздатку", плохо держал сальник, да и смазки давали недостаточно. Накапливалась влага, грязь. В итоге шлицевое соединение выгнивало и срезалось! Хозяин попросту не замечал, что ездит на моноприводе. А когда настает критическая ситуация - сюрприз!!! А "лечение" очень дорогое, порядка 1000 долларов. С 2015 года стали ставить новый сальник и увеличили количество смазки - проблема ушла.

Фото: abw.by

Но все решила цена. Ребята "попали" с тем своим клиентом и были согласны хорошо подвинуться. В итоге вместо изначальных 7500 долларов машина стала моей за 6500, а с учетом доставки до Колядичей обошлась в 9000 долларов. Ну и "вишенка" на торте - растаможка 9000 долларов. Да, за 2,0-литровый отдал бы таможне меньше, но и стоил бы такой автомобиль дороже. Так что разница небольшая получилась. Ну а в итоге машина здесь встала в 18.000 долларов без учета ремонта.

Чем чревато американское происхождение

Восстанавливал машину тот же человек, который лет пятнадцать назад вытягивал мне мой Sprinter. Материалы я закупал сам, вышло 100 долларов, причем половину потянула краска. А объем работ - две двери, порог, крыло и бампер.

Заднюю правую дверь по идее надо было менять. Заказал такую из Москвы за 100 долларов - это очень неплохая цена, в Минске в два раза дороже. Но пытаемся ее поставить - не подходит: штампы для американской и российской версий разные! И все, зазоры не выставляются. Заказывать из Штатов - ждать несколько месяцев. Пришлось выстукивать и шпаклевать поврежденную. В передней двери нужно было лишь уголок подправить. С задним крылом тоже не очень много работы было. Плюс порог вытянуть и четверть бампера в переход покрасить. За работу отдал 600 долларов. В эту стоимость вошла и замена двух рычагов. А сами детали обошлись в 25 и 80. То есть весь восстановительный ремонт стоил 800 долларов.

Но без подводных камней все-таки не обошлось. Пластиковый обвес на задней двери и крыле отсутствовал. Когда попытался заказать, меня "обрадовали" тем, что эти детали надо покупать именно под американскую версию. Но мне повезло: та дверь, что пришла из Москвы, была с этой накладкой, хотя, как правило, они голые продаются. Попробовали поставить на "американскую" дверь "российскую" накладку - встала!

Цены на новый пластик тоже впечатляют - 250 долларов за один пластиковый элемент! Б/у для "американца" я не нашел. А маленький кусочек над аркой стоит 150 долларов. В итоге провели эксперимент. Мастер уже сделал крыло без этой накладки. За 15 долларов взял "бэушную" российскую накладку - с грехом пополам она встала. Если бы делали крыло с подгонкой под нее, вышло бы совсем красиво. А так поставили на готовое - не будешь же из-за этого все переделывать! Но в остальном все сделано очень хорошо, зазоры выставлены так, что и не поймешь, какая сторона делалась.

Когда подвеску отремонтировал, погнал машину на развал. А там меня "обрадовали": развальные болты закисли в сайлент-блоках! Надо срезать "болгаркой" и покупать новые детали. И вот начинается самое интересное. Обзваниваю 5 или 6 контор по Минску в поисках болтов и сайлент-блоков. Везде просят VIN-код, пробивают - и везде один ответ: VIN компьютер видит, но запчастей нет даже в Москве! Я на "Малиновку", пошел по точкам с корейскими и японскими моделями. Везде пробивают по VIN, но везде ответ один: запчастей на эту машину нет.

Еду назад, проезжаю мимо рынка "Ждановичи", а там официальный сервис. Дай, думаю, заскочу. Менеджер по запчастям пробивает номер - та же история! И тут меня осенило: а если взять VIN российской машины с передним приводом и посмотреть, какие детали на нее идут? Да, кузовщина у "американца" и "россиянина" разная, но сайлент-блоки должны же быть одинаковые! С виду похожи. Я их купил с условием, что, если не подойдут, верну. Подошли! Цена вопроса - 60 или 80 долларов, точно уже не помню.

Вот два приключения, которые не входили в планы. А больше никаких проблем не было. Масло в двигателе я даже еще не менял: последнее ТО было сделано при пробеге 40 тысяч миль, а сюда они приехала с пробегом 40.400. Делали ТО за три месяца до того, как я машину купил. Ближе к зиме масло поменяю. Фильтры я проверил: воздушный и салонный белые, масло светлое. По Карфаксу на ТО4 была замена антифриза и тормозной жидкости. Я бачки открыл - убедился, что все свежее, прозрачное.

А вот в коробке я все-таки частичную замену масла сделал, подстраховался. Объем тут около 9 литров, но полностью заменить невозможно, надо коробку разбирать. Без этого можно поменять 4-4,5 литра, что я и сделал. Вышло в 50 долларов.

Фото: abw.by

Кузов был без ржавчины, днище - в идеале, но антикор все равно сделали. Пролили все двери, сняли подкрылки, обработали колесные ниши, пятую дверь, капот, стаканы передней подвески. Итого со всеми работами машина встала аккурат в 19.000 долларов, что примерно на 15-20 процентов дешевле, чем по рынку. И я точно знаю, что с машиной было и как она восстанавливалась. Покатавшись несколько лет, можно будет ее продать за те же деньги. За три года я проеду около 60 тысяч. Какие приключения меня ждут в ближайшие два-три года? Надеюсь, что никаких.

Первые впечатления

Ежу на машине всего несколько месяцев, так что мнение о ней еще только формируется. Сравнивать могу с Qashqai, который параллельно эксплуатируется супругой. Там 2,0-литровый мотор, 140 "коней" и "механика" - здесь 2,4-литровый двигатель, 178 "лошадок" и "автомат". По сравнению с "Кашкаем" Santa Fe шустрее. Но не зря говорят, что Qashqai - это кошка для городских джунглей. Действительно кошка. А Santa Fe - бегемот! На нем приятнее ехать по трассе. А вот в городе, особенно на проспекте Независимости с его узкими полосами, как-то не очень уютно себя чувствуешь, хотя у меня многолетний опыт езды на Mercedes Sprinter и прочей коммерческой технике. В таких условиях оценил систему обнаружения транспорта в "мертвых" зонах боковых зеркал. Один раз на "Логойке" не увидел мотоциклиста - она предупредила!

Конечно, здесь лучше бы подошел 2,2-литровый дизель. Там мощность не намного больше, 200 "лошадей", зато крутящий момент 420 "ньютонов"! В Германии на таком поездил - впечатлил! Многие пишут, что мотор 2.4 - "овощ". Я бы так не сказал, мне хватает. Тем более что "автомат" адекватно передачи переключает, он под меня уже подстроился и работает так, как я хочу. Кик-даун - и две фуры на трассе обходишь без "напряга". Не пуля, но вполне.

Поскольку это "американец", то у него мили, фаренгейты и галлоны. Перевести это в метрическую систему возможность есть, но я пока не заморачивался. К милям я уже привык, галлоны пока не осилил. Но расход замерял по чекам на заправке. В городе, конечно, расход должен быть приличный. Но у меня сейчас стиль езды спокойный, 70 процентов поездок приходится на трассу, только 30 процентов - на город, да и то по окраине. В таком смешанном режиме выходит чуть меньше 9 литров на 100 километров. Подобный расход меня не напрягает. В общем, за исключением некоторых пробелов в оснащении, машиной доволен. А это ведь важно: машина должна нравиться!