Почем кокаин для народа? 5 26.08.2018, 13:47

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Фото: VRT

В сети призвали вернуть контрабандный кокаин «Единой России».

В сети с воодушевлением отреагировали на новость об обнаружении крупной партии кокаина с логотипом «Единой России». Соцсети и Telegram-каналы наводнили шутки о «партийном кокаине».

«Теперь понятно, что означает горочка белого цвета на флаге ЕР» — шутит автор Telegram-канала «Акитилоп».

В Бельгии задержали морской груз в 2 тонны кокаина. Он был расфасован по плиткам с логотипом партии «Единая Россия»



Так вот под чем они принимают законы — #MDK (@mudakoff) 25 августа 2018 г. Как выяснилась, наркокартели очень любят использовать «для маркировки» известные бренды. Так что слава хоть и сомнительная, но «Единую Россию» можно поздравить с тем, что она - популярный бренд.

Зы. логотипы Найка, Олимпиады, Кока-Колы и «Барсы» уже есть😉 pic.twitter.com/XxlbE4JL4I — Юлия Витязева (@Vityzeva) 25 августа 2018 г. Фракции в Госдуме:

- "Единый Кокаин"

- "Справедливый Амфетамин"

- "Либерально-демократический Спайс"

- "Коммунистический Опиат" — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 25 августа 2018 г. Теперь на встречах с депутатам от "Единой России", избиратели будут спрашивать почем кокаин для народа — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 25 августа 2018 г.

Авторы Telegram-каналов предупреждают, что наркотики «Единой России» лучше вернуть. «Верните кокаин нашим депутатам, а то они работать начнут!» — призывает автор Telegram-канала «Двач». Заместитель председателя московского «Яблока» Кирилл Гончаров в своем Telegram-канале сравнил единоросса Евгения Ревенко, в шуточной форме прокомментировавшего перехват наркотиков с логотипом «Единой России», с Пабло Эскобаром.

Брикеты, маркированные символом партии — медведем и триколором, были изъяты в порту бельгийского Гента. Правоохранительные органы перехватили рекордную для этих мест партию наркотиков — около двух тонн кокаина стоимостью 100 миллионов евро. Вещество было доставлено в упаковках с облицовочной плиткой из Бразилии. Часть наркотиков была помечена логотипами колумбийской энергетической компании Brio.