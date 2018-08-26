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Почем кокаин для народа?

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  • 26.08.2018, 13:47
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Фото: VRT

В сети призвали вернуть контрабандный кокаин «Единой России».

В сети с воодушевлением отреагировали на новость об обнаружении крупной партии кокаина с логотипом «Единой России». Соцсети и Telegram-каналы наводнили шутки о «партийном кокаине».

«Теперь понятно, что означает горочка белого цвета на флаге ЕР» — шутит автор Telegram-канала «Акитилоп».

Авторы Telegram-каналов предупреждают, что наркотики «Единой России» лучше вернуть. «Верните кокаин нашим депутатам, а то они работать начнут!» — призывает автор Telegram-канала «Двач». Заместитель председателя московского «Яблока» Кирилл Гончаров в своем Telegram-канале сравнил единоросса Евгения Ревенко, в шуточной форме прокомментировавшего перехват наркотиков с логотипом «Единой России», с Пабло Эскобаром.

Брикеты, маркированные символом партии — медведем и триколором, были изъяты в порту бельгийского Гента. Правоохранительные органы перехватили рекордную для этих мест партию наркотиков — около двух тонн кокаина стоимостью 100 миллионов евро. Вещество было доставлено в упаковках с облицовочной плиткой из Бразилии. Часть наркотиков была помечена логотипами колумбийской энергетической компании Brio.


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