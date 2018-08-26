Лукашенко пообещал помочь сирийскому диктатору Асаду 26 26.08.2018, 13:53

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Правитель отправил письмо своему «коллеге».

Лукашенко поздравил правителя Сирии Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщила пресс-служба белорусского диктатора.

Лукашенко отметил, что за прошедшую четверть столетия между Беларусью и Сирией «установлены прочные связи, которые характеризуются высоким уровнем доверия и искренней дружбой».

«Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, праве каждой страны самостоятельно определять путь развития согласно ожиданиям своего народа», — отметил диктатор.

«Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом. Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны», — говорится в поздравлении.

Асад также поздравил Лукашенко с годовщиной установления дипотношений между Беларусью и Сирией.