Лукашенко пообещал помочь сирийскому диктатору Асаду

Лукашенко пообещал помочь сирийскому диктатору Асаду26
- 26.08.2018, 13:53
- 3,504
Правитель отправил письмо своему «коллеге».
Лукашенко поздравил правителя Сирии Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщила пресс-служба белорусского диктатора.
Лукашенко отметил, что за прошедшую четверть столетия между Беларусью и Сирией «установлены прочные связи, которые характеризуются высоким уровнем доверия и искренней дружбой».
«Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, праве каждой страны самостоятельно определять путь развития согласно ожиданиям своего народа», — отметил диктатор.
«Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом. Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны», — говорится в поздравлении.
Асад также поздравил Лукашенко с годовщиной установления дипотношений между Беларусью и Сирией.