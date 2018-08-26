Центробанки развивающихся стран проигрывают битву с долларом 1 26.08.2018, 13:59

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Китайский финансовый рынок может обрушиться вслед за турецким и российским.

Центробанки развивающихся стран проигрывают битву с рынками, поскольку их попытки защитить национальные валюты не имеют длительного эффекта, указывая на необходимость дальнейших мер, пишет finanz.ru.

Повышение процентных ставок в США, укрепление доллара, рост цен на нефть, рыночные и экономические трудности Китая и опасения глобальной торговой войны оказывают давление на валюты EM. Ниже рассматривается, как рынки отреагировали на недавние действия центробанков:

Индонезия

Банк Индонезии в мае повысил ставку дважды за две недели, но валюта вновь оказалась под давлением в условиях торгового конфликта США и КНР, упав в четверг до минимума с октября 2015 года. В пятницу регулятор на заседании решит, увеличивать ли стоимость заимствований в третий раз.

Филиппины

Филиппинский песо ослабел к доллару до минимального уровня за 12 лет, несмотря на то что центробанк повысил ставку по итогам второго заседания подряд до 3,5 процента. Аналитики говорят, что для поддержки натерпевшейся валюты необходимы новые повышения в то время, как центробанк прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 4,5 процента.

Индия

Индийская рупия подешевела до исторического минимума в четверг на фоне роста цен на нефть и распродажи на развивающихся рынках. Страна импортирует примерно три четверти требующейся ей нефти, и повышение котировок чревато ускорением инфляции и увеличением торгового дефицита.

Малайзия

Малайзийский ринггит ослабел после того, как центробанк повысил ставку 25 января впервые с 2014 года. В последние месяцы снижение валюты усилилось на фоне неопределенности вокруг политики нового правительства.

Турция

Центробанк Турции повысил процентные ставки на 500 базисных пунктов с апреля, чтобы стабилизировать лиру, которая подешевела к доллару почти на 20 процентов, неоднократно обновив исторические минимумы. Турецкая валюта особенно уязвима к планируемому повышению ставок в США, учитывая значительный дефицит текущего счета страны и потребности во внешнем финансировании.

Бразилия

Аргументы в пользу повышения ставки усиливаются после того, как реал ослабел более чем на 10 процентов в этом году, а общенациональная забастовка водителей грузовиков привела к дефициту продуктов питания и топлива и росту цен. Пока что центробанк сдерживает дальнейшее обесценение реала, предлагая хеджирование от убытков по валюте. В то же время регулятор отказался от прежнего обещания удерживать ставки без изменений на текущем историческом минимуме в 6,5 процента.

Мексика

Центробанк Мексики повысил ставки на прошлой неделе. Регулятор может продолжить цикл ужесточения в ближайшем будущем, сталкиваясь с рядом инфляционных рисков, включая политическую неопределенность в связи с предстоящими президентскими выборами, опасениями по поводу участи Североамериканского соглашения о свободной торговле и растущей турбулентностью развивающихся рынков.

Аргентина

Центробанк Аргентины повысил основную ставку до 40 процентов в начале мая, стремясь поддержать национальную валюту в условиях обвала развивающихся рынков. Агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики - в общей сложности на 1275 базисных пунктов в результате трех неожиданных повышений ставки всего за неделю - было недостаточно, чтобы остановить снижение песо даже после того, как правительство анонсировало переговоры с Международным валютным фондом о рекордной кредитной линии в $50 миллиардов.

Китай

Китайская валюта подешевела к доллару более чем на 3 процента с середины месяца на фоне серии экономических данных, оказавшихся хуже прогнозов. Продажи усилились в свете угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из КНР суммарной стоимостью $450 миллиардов.