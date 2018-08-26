«Очень хочу приехать так, чтобы помочь в вашей борьбе за свободу»1
- Андрей Санников
- 26.08.2018, 14:12
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Ушел уникальный политик – самостоятельный и принципиальный.
А еще сенатор Маккейн очень хотел побывать в Беларуси и каждый раз при встрече говорил: «Я не хочу встречаться с диктатором, но очень хочу приехать так, чтобы помочь вам в вашей борьбе за свободу».
Ушел уникальный политик, самостоятельный и принципиальный, пример служения своей стране, лидер борьбы против диктатур во всем мире.
Ушел, как жил, как сказала его жена Синди, на своих условиях, в окружении любимых людей в том месте, которое он любил больше всего, на своем ранчо в Седоне, Аризона.
Светлая память и низкий поклон за поддержку...
Андрей Санников, «Фейсбук»