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«Очень хочу приехать так, чтобы помочь в вашей борьбе за свободу»

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  • Андрей Санников
  • 26.08.2018, 14:12
  • 1,512
Джон Маккейн

Ушел уникальный политик – самостоятельный и принципиальный.

А еще сенатор Маккейн очень хотел побывать в Беларуси и каждый раз при встрече говорил: «Я не хочу встречаться с диктатором, но очень хочу приехать так, чтобы помочь вам в вашей борьбе за свободу».

Ушел уникальный политик, самостоятельный и принципиальный, пример служения своей стране, лидер борьбы против диктатур во всем мире.

Ушел, как жил, как сказала его жена Синди, на своих условиях, в окружении любимых людей в том месте, которое он любил больше всего, на своем ранчо в Седоне, Аризона.

Светлая память и низкий поклон за поддержку...

Андрей Санников, «Фейсбук»


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