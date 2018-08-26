Руководитель НИИ белорусской армии назвал «отечеством» Россию 34 26.08.2018, 14:31

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Полковник также восхитился палачом белорусского народа – Иваном Грозным.

В России есть издание «Военно-промышленный курьер», которое освещает темы согласно своему профилю, закрепленному в названии.

20 августа в этой газете появилась статья Олега Любочко — полковника белорусской армии, начальника Научно-исследовательского института Вооруженных сил Беларуси, пишет «Наша Нива».

Авторский заголовок материала: «Военная доктрина Ивана Грозного», редакторский заголовок — «Миссия России — стратегическое сдерживание».

И эта статья действительно впечатляет! Интересный факт: слово «русский» в тексте встречается 35 раз, «Россия» — 11, «Беларусь» — не упоминается ни разу (один раз — «Белоруссия»).

Руководитель белорусской военной научной мысли выражает восхищение Иваном Грозным и Александром Суворовым, в какой-то момент даже называет Россию «Отечеством».

Приводим выдержки из статьи Любочко:

«В годы Великой Отечественной на наших хоругвях снова заблестели имена русских полководцев — благодаря орденом Суворова, Кутузова, Александра Невского. А в 1943-м Сталин вернул «царские» погоны, что означало осознание того самого «пути к себе».

«Большинство войн России были оборонительными, а если и наступательными, то исторически прогрессивными. Россия не только защищала себя, но и осуществляла освободительную миссию в отношении других стран».

«Натовская авиация бомбила Югославию, только теперь участниками карательной акции вместе с англосаксоми были и немцы, и другие «примкнувшие». Как говорят, «на манеже все те же», и нам они вовсе не союзники».

«В России была, по-обыкновению, одна из лучших в мире военная организация, сильная армия и флот. Россия дала миру немало великих полководцев. Русские солдаты известны как одни из лучших. Именно с военной историей связаны лучшие традиции России. Народная память бережно хранит все, что связано с защитой родных очагов и святынь, лучшие черты души русского человека — патриотизм, верность народу, честь и достоинство, а как результат — военная слава отчизне».

«В условиях современных вызовов чрезвычайно важно сохранить наследственность русской военной школы не формально, а по сути именно ее мировоззренческих и методологических начал. В этом мне видится философская миссия военной науки».

«Не уделяется должного внимания и Ивану IV Васильевичу (Иван Грозный) с точки зрения формирования русской национальной военной школы, не отмечается его роль как «отца» первой на Руси регулярной армии — все лавры почему-то принято отдавать исключительно Петру І. Обратим внимание на то, что при первом русском царе Русское государство обрело одно из самых сильных войск, быстро развивалось военное мастерство.

«Единое оборонительное пространство понимает единую историко-философскую интерпретацию стратегических фундаментов совместной политики. Символическим фундаментом такой интерпретации являются величественные действия наших великих полководцев, таких как Александр Суворов. […] Национальная военная школа — это и есть осознанное осуществление безудержного «суворовского течения», адаптировать которое к изменяющимся обстоятельствам призвана военная наука».

- […] Такая формулировка должна синтезировать цивилизационный код строительства государства и триединую функцию, которая выполняется вооруженными силами и начальником Генштаба ВС — первым заместителем министра обороны Беларуси генерал-майором Олегом Белоконевым […].

Любочко Олег Николаевич, кандидат военных наук, возглавляет научно-исследовательский Институт вооруженных сил Беларуси с конца 2014 года. Окончил Ташкентское высшее танковое училище в 1989 году, после проходил службу в Северо-Кавказском военном округе. С 1992-го — в Вооруженных силах Беларусь, в 2000-м году окончил командно-штабной факультет Военной академии, в 2008-м — факультет Генштаба Военной академии Беларуси. С 2000-го года работает на научных должностях.

Также считается одним из признанных экспертов в кинологии.

Является редактором журнала Министерства обороны «Наука и военная безопасность».