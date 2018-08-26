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Видеофакт: Белорусы хоронят коммунизм и флаг Лукашенко

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  • 26.08.2018, 14:48
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Процессия прошла по центру Минска.

27 лет назад, 25 августа 1991 года, Беларусь стала независимой. Верховный Совет придал Декларации о независимости статус конституционного закона. Одновременно была утверждена и символика суверенного государства – бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».

Белорусская молодежь в этот день устроила в центре Минска символические «похороны» коммунизма. Человеконенавистнический режим хоронили вместе с красно-зеленым флагом – символом коммунистической диктатуры в БССР и зависимости белорусов от Москвы.

Никто тогда не догадывался, что эти символы снова вернет на незаконном «референдуме» избранный в 1994-м на пост президента бывший предстедатель совхоза «Городец» Александр Лукашенко.


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