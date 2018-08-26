Видеофакт: Белорусы хоронят коммунизм и флаг Лукашенко

Видеофакт: Белорусы хоронят коммунизм и флаг Лукашенко6
- 26.08.2018, 14:48
- 4,664
Процессия прошла по центру Минска.
27 лет назад, 25 августа 1991 года, Беларусь стала независимой. Верховный Совет придал Декларации о независимости статус конституционного закона. Одновременно была утверждена и символика суверенного государства – бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».
Белорусская молодежь в этот день устроила в центре Минска символические «похороны» коммунизма. Человеконенавистнический режим хоронили вместе с красно-зеленым флагом – символом коммунистической диктатуры в БССР и зависимости белорусов от Москвы.
Никто тогда не догадывался, что эти символы снова вернет на незаконном «референдуме» избранный в 1994-м на пост президента бывший предстедатель совхоза «Городец» Александр Лукашенко.