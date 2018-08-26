Польским семьям платят по 70 евро на каждого ребенка школьного возраста 3 26.08.2018, 14:55

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Правительство помогает собрать детей в школу.

70% тех, кто имеет право воспользоваться средствами в рамках программы «Хороший старт», уже подали соответствующие заявления. Соответствующее заявление сделала министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская, передает «Радио Польша».

Напомним, программа направлена на поддержку родителей, которые собирают детей в школу. Каждая четвертая семья из подавших заявки уже получила средства, то есть 300 злотых (примерно 70 евро) на каждого ребенка школьного возраста. Министр напомнила, что с подачей заявлений не следует затягивать:

«Самое время успеть подать заявление до конца августа, чтобы гарантированно получить средства до конца сентября».

Как добавила министр Эльжбета Рафальская, около 40% поступивших до сих пор заявлений было подано через интернет.