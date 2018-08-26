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Как теперь выглядит стадион, который Чиж закрыл на реконструкцию пять лет назад

  • 26.08.2018, 14:59
  • 1,652

За два с половиной месяца изменения на стадионе «Динамо-Юни» минимальные.

И уже понятно, что в этом году реконструкцию не завершить, пишет «Прессбол».

Журналист Сергей Южик написал:

– Меня всегда удивляло: «Динамо» платило немалые деньги за аренду «Трактора», платит сейчас еще больше за возможность выступать на арене с условно защищающей от дождя крышей. И это ведь длится уже больше пяти лет — «Юни» закрыли на реконструкцию в начале 2013-го.

Казалось бы, скорее завершай реконструкцию собственного стадиона, и расходы превратятся в доходы, потому что можно не только самим тренироваться и проводить домашние матчи, но и сдавать в аренду другим столичным клубам. «Минск», например, неплохо зарабатывает таким образом на стадионе имени себя на Маяковского. Но нет…


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