Медведь забрался в отель, вдохновивший Стивена Кинга 26.08.2018, 14:58

Курьезный случай произошел в штате Колорадо.

Медведь забрался в заполненную постояльцами гостиницу «Стэнли» в американском штате Колорадо, вдохновившую писателя Стивена Кинга написать роман «Сияние», экранизированный Стэнли Кубриком в 1980 году. Об этом сообщил в субботу специализированный новостной портал Movieweb.

Он разместил видео происшествия, снятое консьержем поздно ночью. На записи видно, как медведь залез на один из столов в вестибюле гостиницы, прошелся по помещению и благополучно покинул его. Животное не нанесло отелю существенного ущерба и не потревожило никого из более чем 300 человек, ночевавших в тот момент в «Стэнли».

Этот отель расположен в населенном пункте Эстес (штат Колорадо), в 8 км от Национального парка Роки-Маунтин, где, помимо бурых медведей, водятся вапити (вид крупных оленей) и толстороги (дикие бараны). Известно, что в 1974 году Кинг с семьей отдыхал в этой гостинице, которая стояла пустая ввиду завершения сезона отпусков. Непривычные ощущения от пустых коридоров, приема пищи в одиночестве под никем не прерываемые звуки классической музыки стали отправной точкой для сочинения романа «Сияние».

Фильм «Сияние» (1980), однако, снимался не в «Стэнли», а в нескольких местах, включая отель «Тимберлайн лодж», расположенный на склоне горы Маунт-Худ в американском штате Орегон, и на киностудии Elstree Studios в Англии. Хотя Кинг с семьей останавливался в номере 217, в одноименной картине цифру заменили на 237, чтобы будущие постояльцы не боялись бронировать 217-й номер в «Тимберлайн лодж». Он, однако, стал пользоваться самым высоким спросом среди гостей благодаря известности романа и его экранизации, поясняет портал. Картина «Сияние», хоть и не была удостоена значимых кинонаград, имела коммерческий успех (сборы в США составили $ 44 млн при затратах в $ 19 млн).