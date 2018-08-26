Петр Порошенко: Скоро украинский флаг будет в Донецке 26.08.2018, 15:09

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Президент Украины поздравил жителей Донецка с Днем города.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что украинский флаг скоро будет развеваться в Донецке.

"Жители Ровно празднуют день родного города на свободной украинской земле, а Донецк, к сожалению, пока остается временно оккупированной территорией", - говорится на странице президента Украины в Facebook по случаю дней Ровно и Донецка.

"Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украину. Скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке!", - уверен глава украинского государства.