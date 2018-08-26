Россияне вышли на стихийный митинг под Москвой 26.08.2018, 15:20

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Акция в Клину закончилась столкновениями с полицией.

В городе Клин Московской области в субботу полиция разогнала акцию протеста против мусорного полигона "Алексинский карьер". Три человека, в том числе активистка Татьяна Бахметьева, были задержаны. Об этом Радио Свобода сообщила местная жительница Юлия Федосеева.

По словам собеседницы Радио Свобода, 25 августа, когда праздновался день города Клин, более 20 местных жителей организовали акцию протеста против того, что мусоровозы используют для доставки отходов на полигон дорогу, которая по документам еще не достроена. Несмотря на то, что у активистов с собой были документы, подтверждающие этот факт, на место акции приехали десятки полицейских. Они разогнали людей, перекрывших подъездную дорогу к свалке.

Это не первая акция протеста против свалки в Клину. По итогам нескольких акций, которые прошли весной, около 10 человек получили административные штрафы по обвинению в участии в несогласованных акциях.

По Подмосковью весной прокатилась волна акций против мусорных полигонов. 9 сентября в Подмосковье выборы губернатора. Благодаря "муниципальному фильтру", единороссу Андрею Воробьеву противостоят только кандидаты от так называемой "системной оппозиции".