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Минфин Беларуси предложил заменить высшее образование УПК

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  • 26.08.2018, 15:26
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Специалисты с университетским дипломом банкам не очень нужны.

В Беларуси существует слишком большое количество должностей, занимать которые можно только при наличии диплома о высшем образовании. Заместитель министра финансов Юрий Селиверстов в интервью профильному журналу «Финансы, учет, аудит» предложил пересмотреть соответствующий перечень профессий в Минтруда и соцзащиты, сообщает tut.by.

«Далеко ходить не будем, посмотрим на финансовую сферу. Нужно ли высшее образование человеку, принимающему коммунальные платежи в банке или сидящем на обмене валюты? Сомневаюсь», — сказал Селиверстов.

Он напомнил, что раньше выпускники техникумов в райфинотделах и налоговых инспекциях успешно справлялись с профессиональными обязанностями и достигали высоких результатов в работе. «Однако после пересмотра требований к должности это невозможно», — отмечает замминистра.

При этом Селиверстов предлагает подойти к теме и с другой стороны: улучшать систему среднего образования.

«Со времен СССР у нас была широко развита сеть учебно-производственных комбинатов. Там людей обучали каким-то навыкам. Для многих эти знания оказались полезными и даже позволили определиться со своим путем в жизни», — напомнил замминистра. Сегодня ситуация поменялась и существующую систему нужно обновить. Это позволит людям получить востребованную профессию, а государству — сэкономить ограниченные ресурсы и ликвидировать дефицит рабочих специальностей.

По данным Белстата, Беларусь лидирует среди стран СНГ по числу студентов вузов на 10 тысяч человек населения — 354 против 325 в России, 322 в Украине. При этом примерно треть студентов учится по юридическому и экономическому профилю. Иначе обстоит дело с числом учащихся учреждений среднего специального образования. По данным за 2015/2016 учебный год, в СНГ больше всего их в Узбекистане — 503 человека, далее следуют Казахстан — 282 человека, Кыргызстан — 155 человек, Россия — 149 человек, и замыкает пятерку Беларусь с показателем 128 человек.


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