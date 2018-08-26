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Учитесь у Соединенных Штатов

  • 26.08.2018, 15:28
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Как вспомнят вас? И чем?

Все утро смотрю на CNN сюжеты о Джоне Маккейне – воспоминания друзей, интервью, военная и политическая биография, слова самого Маккейна. Какая яркая история!

И какая замечательная страна – Соединенные Штаты, где возможны такие биографии в политике. Страна, которая создала систему, где люди в политике могут быть личностями.

А что у нас? Что с нашей лишенной свободы политической системой? Что мы создали в своей стране за годы новой России?

Чем вспомнят нынешних российских «сенаторов»? Членов Совета Федерации, которых, в нашей стране, вопреки позиции ЯБЛОКА, так и не научились выбирать? Кого из них знают в России, чем они известны? Какими законами, принесшими что-то хорошее людям?

То же с Госдумой – «местом не для дискуссий». Чем запомнятся голосующие скопом депутатские массы? Скандалами Жириновского? «Законом Яровой»? «Законом подлецов»? Подлой историей с Крымом? Еще какой-то мутью?

Ничем и никому всё это не запомнится. Добрым словом не помянут.

В несвободной стране не может быть по-другому. Здесь нет памяти и уважения.

Хотите иначе – стройте свободную страну. Учитесь у Соединенных Штатов.

Алексей Мельников livejournal.com


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