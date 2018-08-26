В Беларуси создают комиссии по отъему детей без суда 12 26.08.2018, 15:31

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О конституционных гарантиях семьям - ни слова.

Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник озвучил идею создания советов заботы и опеки, которые смогут принимать взвешенные решения по защите детей в неоднозначных случаях. Правозащитник Леонид Судаленко считает, что никакие советы или комиссии не вправе подменять собой суд, наделенный правом отделять ребенка от семьи против воли родителей, сообщает «Гомельская весна».

«Создайте в каждом районе по подобию смотровых комиссий и мобильных групп советы заботы и опеки, включите в них педагогов, медиков, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, милицию и обязательно сотрудников прокуратуры. В спорных вопросах принимайте решения коллегиально», - объяснил суть работы новых советов Владимир Дворник.

Сегодня эту работу выполняют люди, которые опираются на свою интуицию и житейский опыт. Нет инструментария, способного с точностью установить, является родитель ответственным или безответственным. Ни один педагог, даже директор школы, не вправе решать подобные вопросы единолично, - отмечалось на педконференции, приуроченной к началу учебного года.

Леонид Судаленко напоминает, что незаконное вмешательство в личную жизнь, семья, материнство и детство в нашей стране находятся под защитой государства. Дети могут быть отдалены от своей семьи против воли родителей только на основании решения суда. Таковы требования Основного Закона страны – Конституции.

«Никакие мобильные группы, советы или комиссии не вправе подменять собой суд – единственный государственный орган, наделенный правом отделять ребенка от семьи против воли родителей. Почему власть в Лоеве при «отобрании» ребенка не пошла в суд, а волею чиновников отделила новорожденного от матери? А если бы мать была кормящей, тоже отобрали бы, переведя ребенка на искусственное питание?», - задается вопросами правозащитник.

Как сообщает новостной портал «Гомель, в этом году в Гомеле и Витебске родители подавали в суд на учреждения образования, выражая несогласие с приданием семьям статуса социально опасных. Оба случая вызвали широкий резонанс и дискуссию в обществе. В частности, говорилось о том, что педагоги предвзято относятся к некоторым семьям и злоупотребляют данным им правом ставить на учет в СОП. Инициатива губернатора направлена на предотвращение таких споров в будущем.

Леонид Судаленко сомневается, что создание «советов заботы и опеки» может предотвратить в будущем споры вокруг постановки семей в СОП либо при отделении ребенка от семьи. Проблема, по его мнению, лежит в плоскости декрета №18, который наделил чиновников правом изымать детей из семей без судебной санкции.

«Конституция запрещает без суда изымать из семьи ребенка, декрет №18 разрешает. Что в этой ситуации делать? Нужно поступать так, как велит Основной Закон - Конституция. Больше здесь делать нечего не надо», - резюмировал юрист, опровергая инициативу губернатора.

Правозащитник добавил, что лучшей инициативой по защите детей является введение серьезной ответственности, вплоть до уголовной, за необоснованное или незаконное отобрание ребенка, вообще вмешательство в семью, а также за сообщение в государственные органы или должностным лицам заведомо ложной информации о семье, ведущей к такому вмешательству.

«Грустно наблюдать за тем, как дети становятся инструментом давления на родителей, которые не вписываются в чью-то систему миропонимания. И никакие мотивы не могут служить оправданием тем, кто для решения определенных задач решил надавить на родителей путем разлучения их с детьми», - добавил Судаленко.