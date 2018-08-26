На каких скоростях менять передачи, чтобы ездить максимально экономично? 6 26.08.2018, 15:45

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Полезные советы для водителей.

За минувшие 25 лет автомобили сделали большой шаг вперед. Моторы получили блок управления, электронный впрыск и изменяемые фазы газораспределения, отчего планка крутящего момента расширилась. Если посмотреть на графики, то можно увидеть, что кривая момента резко подскакивает вверх и дальше растет небольшим куполом до 3500-4000 оборотов, после чего опускается вниз, пишет aif.ru.

При этом 70-80% крутящего момента достигается уже на тысяче оборотов, и автомобиль способен аккуратно стартовать с места даже на холостых. Не требуется раскручивать мотор и насиловать его педалью акселератора при каждой смене передач. А на приборных панелях новых машин электронный помощник с помощью загорающихся стрелок-пиктограмм даже рекомендует почаще менять ступени.

Те, кто учился ездить на карбюраторных «зубилах», воспримут рекомендации как издевательство. Уже на 1500 оборотах программа советует переключаться на вторую ступень коробки. Раньше это привело бы к фиаско. Старый мотор с питанием от карбюратора обладал слишком узким диапазоном эффективных оборотов и не тянул ниже 2000 об. В итоге машина могла заглохнуть при старте со светофора. Более того, при отпускании газа на передаче обороты двигателя опускались до холостых, и под нагрузкой силовой агрегат троил. Ездить на четвертой передаче в натяг на холостых было почти невозможно.

Однако сейчас ситуация немного иная. Акселератор стал электронным, и блок управления умеет сам добавлять газ, когда тяги не хватает. Таким образом реализуется так называемый ползучий режим, предназначенный для поездок по городу в пробках.

К примеру, если на подъеме необходимо двигаться на первой передаче, то нужно просто отпустить акселератор. Сразу почувствуешь интересное поведение машины. Она сбросит скорость до 5 км/ч, потом «упрется» в трансмиссионные шестерни, и электроника добавит немного оборотов, не давая мотору заглохнуть. Стрелка тахометра прыгает на 1000-1100 об. без всякого круиз-контроля. А потребление топлива составляет 0,7-0,9 л/ч.

Используя эту функцию, можно научиться ездить предельно экономично, на грани возможностей автомобиля. Для эксперимента мы взяли один из самых распространенных автомобилей в России: хэтчбек KIA Rio во внедорожной версии X-Line с механической 6-ступенчатой коробкой и с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 л. с.

Сначала пробуем поездить на первой скорости. Втыкаю рукоятку вперед, плавно отпускаю педаль, и автомобиль катится на 5-6 км/ч. Передаточное отношение в 3.769 отлично подходит для KIA Rio X-Line. Так можно ползти в тугих городских пробках и даже по грунтовкам, время от времени прерывая путь остановками. Стрелка тахометра колеблется в районе 900-1000 об.

Усложняем задачу. Чуть разгоняюсь, перевожу рычаг кулисы на себя и отпускаю педали. Автомобиль сначала подтормаживает двигателем, а затем, чтобы не заглохнуть, набирает обороты. Вторая скорость имеет передаточное отношение в 2.045, и движение машины стабилизируется примерно на 12 км/ч. Мотор работает нормально, и тысячи оборотов вполне хватает, чтобы подниматься даже на приличные уклоны на транспортных развязках.

Дальше — больше: немного разгоняемся для безболезненного переключения, выставляем третью ступень коробки и смотрим, что будет. Передаточное отношение здесь 1.370, и машина оттормаживается мотором до скорости в 20-22 км/ч, а дальше очень уверенно ползет вперед. Расход сначала подскакивает, но скорость стабилизируется и потребление топлива выходит на уровень 4-4,5 литра на «сотню».

Интересно, получится ли продержаться на четвертой передаче? Разгоняюсь до 30 км/ч, перевожу рычаг кулисы на себя и плавно отпускаю левую педаль сцепления, чтобы не заглохнуть. Эта ступень считается «прямой», так как её передаточное отношение приближается к единице и составляет 1.036. Автомобиль притормаживает до 26 км/ч, затем недовольно урчит и набирает темп до 28 км/ч. Мотор все так же вращается в пределах 1000-1100 оборотов. Эластичность мотора очень высока, и даже в таком пограничном состоянии он неплохо тянет. Притопив акселератор, чувствуешь, как колеса наливаются тягой.

Пятая передача с отношением 0.839 считается разгонной. Ее обычно втыкают для разгонов на трассе с 80 км/ч и выше. Но способен ли KIA Rio катиться на ней на холостых? Пришпориваю машину до 50 км/ч, втыкаю рукоятку вправо и вверх, а затем отпускаю вожжи и жду, что будет дальше. Скорость снижается примерно до 33 км/ч. Затем автомобиль недовольно урчит мотором, поддает газу, доводит скорость примерно до 35 км/ч и так катится дальше. «Длинная» ступень не пасует на предельно низких оборотах.

Бортовой компьютер показывает расход в 4-5 л на «сотню». Но ехать можно только по идеально прямой дороге. На панели приборов высвечивается требование переключиться вниз. Если под колесами попадется ямка или подъем, то машина может заглохнуть на ходу, а это уже неприятно.

Шестая ступень коробки предусмотрена для экономичной езды на высоких скоростях. Движение на ней стабилизируется примерно на 40 км/ч, но ездить так уже не имеет смысла. Экономичнее пятой на предельно низких оборотах шестая не будет.

Для чего же может понадобиться сверхэкономичная езда? К примеру, бак уже пуст, в резерве — пара-тройка литров бензина, а до ближайшей колонки еще километров тридцать. Если гнать на высокой скорости, то можно быстро сжечь остатки топлива. А черепашьим шагом с мигающей аварийкой с высокой вероятностью можно доползти самостоятельно.

Вредно ли для двигателя ездить на холостых? Во время движения насос прокачивает масло по всей системе смазки. Чем меньше обороты, тем медленнее циркулирует масло. Но и энергетика двигателя на низах не требует большого его количества. Поэтому ездить так можно без опаски. Плохо будет, когда после черепашьего ползания в аварийном режиме придется быстро переключиться на низшую ступень и ускориться с выжимом газа в пол. Тогда обороты резко взметнутся вверх, и мотор в течение первых секунд начнет испытывать дефицит масла. Этого вполне достаточно, чтобы трущимся деталям прорвать тонкую масляную пленку, и тогда начнется быстрый и необратимый износ поверхностей. Поэтому после долгой медленной езды ускоряться резко не рекомендуется.