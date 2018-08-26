В 2017 году белорусы выпили по восемь литров «чернил» на человека 4 26.08.2018, 15:56

В 2017 году белорусы выпили 76,4 миллионов литров плодово-ягодного вина.

Это по 8 литров "чернил" на человека, включая младенцев и кормящих матерей. Такие данные содержатся в статистическом сборнике "Балансы товарных ресурсов Республики Беларусь", опубликованном Национальным статистическим комитетом, передает euroradio.fm.

При этом за 2017 год выпито на 7,7 млн литров "чернил" меньше, чем в 2016 году. За последние пять лет потребление и производство плодово-ягодного вина уменьшилось почти вдвое. Оно не идёт на экспорт — это напиток исключительно для внутреннего потребления.

Сколько другого алкоголя белорусы выпили в 2017 году?

Пива в 2017 году выпили на 9,4 млн литров больше, чем в 2016-м. И на каждого белоруса в среднем получилось около 46 литров пива. 439,9 млн литров выпитого пива — это как 154 аквапарка "Лебяжий", если учесть все имеющиеся там бассейны. Производство пива планомерно увеличивается почти ежегодно.

Водки и ликёро-водочных изделий белорусы выпили за 2017 год в среднем по 11,4 литра на человека. Это по литру за 11 месяцев года и один разгрузочный месяц. В общем, за 2017 год белорусы выпили 108,5 литра водки и ликёро-водочных изделий. Это на 3,8 млн литров больше, чем в 2016 году.

Виноградного вина 2017 года было выпито 39,3 млн литров. Всего по 4 литра вина на каждого белоруса. Производство виноградных вин увеличивается, за прошлый год оно составило 31,3 литра.

Игристого вина в 2017-м было выпито на 530 тысяч литров больше, чем в 2016 году. Или по 1,6 литра на каждого белоруса. У нас стало больше поводов для радости? Может, больше свадеб, а может, больше поминок... Или пол-литра на день рождения, пол-литра на Новый год и пол-литра в заначке на особый случай?

Меньше всего белорусы пьют коньяк и бренди. Всего по пол-литра в год. Вероятно, это на случай встречи со старыми друзьями, которых не видел несколько лет. Или для весёлых посиделок в "Центральном". Всего за 2017 год было выпито 5,3 млн литров бренди и коньяка.