Власти Франции сократят около 4,5 тысяч госслужащих в 2019 году 26.08.2018, 16:05

В этом году французские власти уже сократили 1,6 тыс. госработников.

Правительство Франции намерено сократить около 4,5 тыс. госслужащих в 2019 году. Об заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в интервью Le Journal du Dimanche, передает РБК.

Как сообщил Филипп, правительство приняло данное решение в связи с необходимостью модернизировать экономику Франции и улучшить качество государственных услуг.

«Сокращение числа государственных служащих — это не основа, а следствие трансформации государственных действий, которые набирают обороты с течением времени. Могу сказать, что в 2020 году эта цифра превысит 10 тыс.», — уточнил Филипп.

В этом году французские власти уже сократили 1,6 тыс. госработников. Филипп добавил, что в 2019 году сокращения коснутся в основном Министерство финансов и государственные радиостанции. Он также напомнил про обещание президента Франции Эмманюэля Макрона сократить 50 тыс. госслужащих за пять лет.

Тем не менее, по словам премьер-министра, планируется нанять около 2 тыс. новых сотрудников полиции и еще 1,3 тыс. новых сотрудников системы правосудия. «В этом случае речь идет о приоритетах», — отметил глава французского кабмина.

При этом Филипп заключил, что «социальные льготы не будут уменьшены».