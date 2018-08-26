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Сурков предоставил Путину стратегию по Украине и «ЛДНР»

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  • 26.08.2018, 16:15
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«Информационное сопротивление» публикует основные пункты стратегии Кремля по Украине.

В "ДНР" могут пройти не только очередные выборы главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и парламента, но и новый референдум о ее государственном статусе. О переносе выборов в "ДНР" и "ЛНР", которые были запланированы на ближайшую осень, но переносятся на неопределенный срок, стало известно ранее. Об этом заявил Денис Пушилин, приближенный к В.Суркову, передает sprotyv.info.

Самое интересное, что все сурковские "говорящие головы" лукавят, называя различные причины, по которым переносятся выборы в "ДНР" и "ЛНР". Истинная причина - это президентские и парламентские выборы-2019 в Украине.

И вот почему. Согласно стратегической концепции, которую В.Сурков предоставил Путину по Украине и "ЛДНР", следует:

1. Приведения к власти в Украине "пророссийского" президента (пока в колоде несколько игроков, за которых ратуют разные Башни Кремля);

2. Формирование вокруг "пророссийского" президента парламентского большинства во время выборов в Верховную Раду;

3. Начало прямых переговоров "новой" украинской власти с "ЛДНР" при посредничестве Москвы-миротворца о вхождении "ЛДНР" в состав Украины на правах автономии с широкими правами;

4. Изменение "новой" украинской властью Конституции Украины... под федеративный устрой;

5. Проведения в "ЛДНР" выборов новых глав, парламента, чтобы поставить менее одиозных личностей, а также референдума о возвращении в состав Украины на правах автономии с широкими правами.

По мнению В.Суркова и его "мозгового центра" - это позволит:

- Снять западные санкции;

- Впихнуть "ЛДНР" обратно в Украину оставив за собой полный политический и экономический контроль за территориями, но переложив все финансовое бремя на Киев, а в вопросе восстановления на международную общественность;

- Запустить ещё "парад" 2-3 автономий в составе Украины для закрепления контроля над официальным Киевом и создания дополнительных предохранителей;

- Остановить интеграционные процессы Украины в ЕС и НАТО.

Поэтому все силы Суркова и его команды, а также ГРУ ГШ РФ (или ГРУ) сейчас брошены на реализацию п.1-2, без которых вся стратегия рушится как карточный домик. Плюс - Суркову и команде постоянно суют "ножи в спину" его оппоненты из других Башен Кремля, особенно, чекистской, которые не могут смириться с возвращением Владислава Юрьевича на основные роли.

В случае провала этой стратегии, план Б для "ЛДНР" - тот же статус в виде дальнейшего раздражителя для Украины.

В состав России "ЛДНР" брать никто и никогда не будет, потому что, по оценкам команды того же Суркова, в "ЛДНР" катастрофически уничтожена инфраструктура и экономика, на восстановление которой нужно около 30-40 млрд. $ (при целевом использовании). Кроме того, регион будет дотационным и на начальном этапе потянет суммы, которые превысят вливания в аннексированный Крым в несколько раз. Это уже не говоря об уровне криминогенной обстановки, экологии и т.д.

Судя по всему, Москва настроилась впихнуть обратно "ЛДНР" на правах автономии в Украину, а потом вместе со своими ставленниками дальше пилить как деньги из украинского бюджета, так международные финансы на восстановления. При этом сняв с себя санкции, а Крым оставив за скобками.


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