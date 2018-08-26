Кубок ЛЖД: Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву»1
- 26.08.2018, 16:16
Минчане заняли последнее место на турнире.
В своем заключительном матче Кубка "ЛЖД" минское "Динамо" потерпело поражение от "Локомотива" — 2:3 (Б), передает pressball.by.
Локомотив — Динамо Мн — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 — А.Костицын (Павлович, 1.10). 1:1 — Кронвалль (Локтионов, Козун, 4.15). 2:1 — Локтионов (Накладал, 6.45). 2:2 — Готовец (А.Костицын, Павлович, 32.49). 3:2 — Локтионов (65.00, решающий буллит).
Таблица: Локомотив — 8 очков (4 матча), Ак Барс — 8 (4), Динамо Рига — 6 (3), Давос — 3 (3), Динамо Минск — 2 (4).