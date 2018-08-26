Легенда американской политики 26.08.2018, 16:42

Памяти Джона Маккейна.

Сенатор США Джон Маккейн, шесть раз избранный на этот пост от штата Аризона, герой войны, почти шесть лет проведший в пытках и в одиночной камере тюрьмы "Ханой Хилтон", скончался в возрасте 81 года, пишет “Радио Свобода”.

За десятилетия в Сенате и во время двух президентских кампаний, в которых он проиграл, Маккейн показал себя бескомпромиссным политиком и человеком, который всегда прямо высказывает свои взгляды на проблемы. Последние недели перед смертью Маккейн провел в окружении семьи и друзей на ранчо в Аризоне, ожидая выхода в свет книги мемуаров "Беспокойные волны: хорошие времена, правые дела, великие сражения и остальные поводы для признательности", а также показа документального фильма о его жизни по HBO. Мемуары он написал уже после того, как у него диагностировали рак мозга в июле 2017 года.

В отрывках из его книги, которые были опубликованы, Маккейн признается, что не представляет, сколько времени ему еще уготовано на этом свете. Но это не остановило его от критики нынешнего президента Дональда Трампа, от замечания, что он сожалеет о своем выборе губернатора Аляски Сары Пейлин в качестве кандидата в вице-президенты США во время президентской кампании 2008 года, и от забот о репутации США в мире. Он мог это делать за бокалом Absolut Elyx водки со льдом. Долгое время глава Комитета Сената по делам вооруженных сил Маккейн был экспертом в вопросах обороны и внешней политики.

Джон Маккейн с фотографией монумента, который возведен во Вьетнаме в честь его пленения, 18 февраля 1985

Маккейн родился на военной базе в Панаме 29 августа 1936 года, в семье с глубокой военной историей. Пойдя по стопам своих отца и деда, оба были адмиралами, он в 1958 году окончил Военно-морскую академию в Аннаполисе. Меньше чем через 10 лет его направили во Вьетнам. Его самолет был сбит над Ханоем, и с этого момента он стал человеком-легендой. Несмотря на то что ему сломали обе руки и колено, несмотря на постоянные пытки и долгие годы в одиночной камере, он отказался от предоставленной возможности выйти на свободу раньше других, заявив, что вернется только вместе с последним американским военнопленным.

Джон Маккейн в госпитале в Ханое после того, как его самолет осенью 1967 года был сбит, а сам он попал в плен

"Я полюбил свою родину, когда сидел в плену в другой стране, – сказал он, выступая на съезде Республиканской партии в 2008 году, когда его выдвинули кандидатом на пост президента США. – Я полюбил ее не просто потому, что здесь комфортно жить. Я полюбил ее за порядочность, за веру в разум, справедливость и доброту ее народа. Я полюбил ее не только как географическое место, но как идею, как дело, за которое стоит бороться. Я навсегда изменился, я уже не принадлежал себе, я принадлежал моей стране".

Его дела противоречат этим словам. Маккейн всегда оставался верен себе тоже. Будучи сенатором, он вступал в бескомпромиссную полемику с президентами, даже от своей партии, если считал, что их политика не соответствует его взглядам. Его образ в общественном мнении менялся от героя войны до политической иконы и независимого политика.

Во время первого срока в Конгрессе он воспротивился решению президента Рональда Рейгана, самого уважаемого по сей день республиканского президента, разместить в Бейруте миротворческую группу морских пехотинцев с ограниченными возможностями для самообороны. Жизнь подтвердила, что его беспокойство было оправданным. В октябре 1983 года экстремист-самоубийца на загруженном взрывчаткой грузовике въехал в казармы морских пехотинцев, убив 241 американского военнослужащего.

Он стал еще большей легендой после того, как неоднократно выступал против политики другого республиканского президента – Джорджа Буша-младшего – в связи с сокращением налогов, обвинениями в пытках заключенных на базе в Гуантанамо и американской стратегией в Ираке. Крылатым стало его выражение с критикой Джорджа Буша-младшего, который после первой встречи с Владимиром Путиным в Любляне (Словения) заявил, что посмотрел ему в глаза и увидел душу. "Он посмотрел ему в глаза и должен быть увидеть три буквы: КГБ", – откликнулся Маккейн.

Но и лидерам Демократической партии доставалось от него не меньше. Он был одним из наиболее яростных критиков внешней политики президента Барака Обамы, ставил под сомнение решение вывести войска из Ирака, нежелание подкрепить силой слова о "красной черте", когда правитель Башар Асад применил химическое оружие против собственного народа.

Мало что изменилось, когда в 2017 году в Белый дом вошел президент-республиканец Дональд Трамп. Маккейн принял на себя нехарактерную для вашингтонской политики роль главного антагониста президента. Они часто сцеплялись публично, особенно из-за Сирии, России и Китая.

Трамп, не раз публично унижавший и республиканцев, и демократов, которые встают у него на пути, назвал Маккейна "некомпетентным". А во время президентской кампании не менее публично высмеял его, сказав, что Маккейн "стал героем потому, что попал в плен", а Трамп, по его словам, любит "людей, которые не были в плену".

Но и Маккейна обвиняли в том, что он за годы своей политической карьеры менял взгляды – на иммиграционную политику, на аборты, на налоги. Он поддержал войну в Ираке, над ним смеялись за выбор губернатора Аляски в качестве кандидата в вице-президенты на выборах 2008 года, которые он проиграл Бараку Обаме.

В мире Маккейн был известен тем, что не стеснялся в выражениях – гладил некоторых политиков "против шерсти" – и говорил доходчивыми словами, которые делали простыми для понимания даже очень сложные проблемы.

Он был активным сторонником вступления восточноевропейских стран в НАТО. В апреле 2017 года, приехав в Черногорию, он заявил, что вступление этой балканской страны в западный оборонительный союз – которое произошло через несколько недель – было жизненно важным для стабильности региона и для совместных усилий западных союзников противостоять растущему вмешательству России.

В 2014 году, вернувшись из Украины, он породил еще один афоризм: "Россия – это бензоколонка, которая притворяется страной. Это клептократия, это коррупция". Не меньшую известность получила и его фраза, что Путин представляет большую опасность для мира, чем ИГИЛ.

А в январе 2017 года, будучи гостем программы "Немцова.Интервью" на Дойче Велле, Маккейн напрямую назвал российского президента "убийцей, бандитом и продуктом КГБ, который стремится использовать любую ситуацию в свою пользу".

Путин в ответ в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что такие люди, как Джон Маккейн, "живут в старом мире и не хотят заглянуть в будущее". "На самом деле он для меня даже немножко симпатичен, да-да-да, я не шучу сейчас, он симпатичен мне своим патриотизмом и в последовательности при защите интересов своей страны", – сказал Путин и тут же сравнил Маккейна с Марком Порцием Катоном старшим, который все свои речи заканчивал фразой "Карфаген должен быть разрушен".

Маккейн не давал Вашингтону и миру забыть о погибших в защиту демократии в России и о судьбах российской оппозиции. Вот его молитва о здоровье Владимира Кара-Мурзы.

У Маккейна остались жена Синди, с которой они прожили без малого четыре десятка лет, пятеро детей и двое приемных детей от предыдущего брака.