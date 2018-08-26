Топ-10 невыполненных обещаний Лукашенко 2 26.08.2018, 16:55

Диктатор находится у власти 24 года и за это время успел много чего наобещать и не выполнить.

The Village Беларусь составил список громких обещаний, которые ни во что не вылились.

Обещание: Зарплата «попиццот»

На третьем всебелорусском народном собрании в марте 2006 года делегатам и всей стране пообещали, что в 2010 году средняя зарплата в стране достигнет 500 долларов. С тех пор эту мантру повторяли так часто, что обещание «по пятьсот» трансформировалось в «папиццот» и стало мемом.

ИТОГ: Что удивительно, несколько раз средняя зарплата выходила на этот уровень — но это случалось в периоды «накачки» экономики денежными бумажками, и эйфория очень быстро заканчивалась. В очередной раз Лукашенко пообещал зарплату в 500 долларов в 2017 году — «при всех сложностях, чего бы это ни стоило». По итогам декабря средняя составила даже 504 доллара, но уже в январе и феврале все стало на свои места: 430 долларов. В феврале 2018–го на встрече с научными работниками Лукашенко рассказал, что зарплата в 500 долларов — не заоблачная цифра и не популизм, а реально достижимая в этом году цель. В общем, «папиццот» — это такое обещание, которое время от времени выполняется, но очень ненадолго: оно столь же нестабильно, как и положительное сальдо Беларуси.

Обещание: Зарплата в 1 000 долларов

На 4–м Всебелорусском народном собрании в декабре 2010 года Лукашенко заявил: «К 2015 году мы должны приблизить размеры заработной платы к тысяче долларов в эквиваленте. Это самые высокие в нашей истории темпы роста зарплаты и доходов населения».

ИТОГ: Ну, вы сами все поняли.

Обещание: За 7 лет восстановить все за́мки

В декабре 2010 года, отвечая на вопросы журналистов, Лукашенко пообещал за семь лет восстановить все замки, которых, по его словам, в стране более двадцати. По предварительным оценкам, на программу восстановления требовалось 150–180 миллиардов рублей (50–60 миллионов долларов в ценах 2010 года). «Это небольшие деньги на семь лет. Мы обязательно их восстановим. За семь лет это подъемно по деньгам», — пояснил диктатор.

ИТОГ: Все замки, конечно, так и не восстановили. Красивенько-дорого-богато отрихтовали лишь Мирский и Несвижский, «допиливают» дворец в Коссово. В Ружанах восстановили только въездную браму и боковые флигели, но не сам дворец. В Лиде замок восстановили, но так халтурно, что лучше бы и не брались. В Новогрудке старую кладку обложили современным кирпичом — вот и вся консервация. Замки в Смолянах, Гольшанах, Гераненах, Быхове и других местах до сих пор остаются в состоянии руин. Программу «Замки Беларуси» продлевают до 2020 года, но все равно восстановить все замки, конечно, не успеют.

Обещание: За 5 лет построить автобаны немецкого образца

В сентябре 2011–го Лукашенко рассказал журналистам, что в ближайшие пять лет ко всем областным центрам из Минска будут построены автобаны немецкого образца. Мол, несмотря на давление на Беларусь со всех сторон, бардака и развала не будет.

ИТОГ: страна начала активно привлекать связанные китайские кредиты и модернизировать дороги. За минувшие годы откапиталили трассы на Могилев и Гомель. Дорогу на Гродно не доделали до сих пор (обещают в этом году). Витебская трасса готова только до Логойска (дальше пока не собираются делать), за «Олимпийку» и вовсе давно не брались, особенно на участке от Борисова в сторону Орши. Но даже там, где открыли автомагистрали, то и дело встречаются скачущие ограничения скорости 130–110–90–100 км/ч, пересечения с другими дорогами в одном уровне и даже пешеходные переходы. На немецкие автобаны это никак не тянет.

Обещание: Рассчитаться со всеми долгами

В августе 2015 года Лукашенко в интервью негосударственными СМИ сказал: «В Уфе с членами правительства, которые этим вопросом занимаются, мы дали себе клятву: мы за пять лет решим проблему долгов. И в течение пяти лет мы планируем, рассчитавшись по долгам, никогда не заимствовать, обходиться без заимствований. Мы не будем, и не нужно такими темпами что-то делать в экономике, как это мы делали раньше».

ИТОГ: Летом 2015–го, когда Лукашенко давал это обещание, валовой внешний долг страны составлял 23,2 миллиарда долларов США. Сейчас, спустя три года, долг составляет 39,7 миллиарда долларов. Шансов, что за два года все погасят, очень мало. Если совсем грубо, то нужно, чтобы вся страна «скинулась»: выйдет по 4 187 долларов на каждого, включая младенцев.

Обещание: Сдать стадион «Динамо» в конце 2014 года

В ноябре 2012–го Лукашенко заявил: «В конце 2014 года мы должны стадион сдать, а лучше к 7 ноября, как у нас это принято».

ИТОГ: История ремонта стадиона «Динамо» такая же длинная, как список невыполненных обещаний президента. То собирались просто реконструировать, то сделать из него легкоатлетический манеж (а новый Национальный стадион построить то в Дражне, то в Щомыслице), потом снова решили делать стадион. Одни подрядчики сменяли других, контракты разрывали из-за дороговизны и заключали новые — еще более дорогие. В итоге стадион смогли достроить только к лету 2018 года. Число кресел при этом сильно уменьшилось, крыша не закрывает несколько тысяч мест. А уж про брак и недоделки написано немало статей: дождь льется прямо под ноги, стулья на ладан дышат, табло почти ничего не показывает, вывески с ошибками, туалеты мы уже показывали — они для очень близких друг другу людей.

Обещание: Не повышать старые налоги и не вводить новые в течение пяти лет

Осенью 2015 года, перед президентскими выборами, Лукашенко в программе обещал: «Запрет на повышение старых и введение новых налогов в течение пяти лет. Любые изменения налогов — только в сторону уменьшения и упрощения».

ИТОГ: в декабре 2015 года коэффициент к ставке налога на неэффективно используемую недвижимость вырос в 20 раз: с 0,5 до 10 крат. Годом позже ставки единого налога для физлиц и ИП увеличили в среднем на 12 %. В том же году НДС на услуги электросвязи вырос с 20 % до 25 %.

Обещание: Строить 10 миллионов квадратных метров жилья в год

В предвыборной программе 2010 года Александр Лукашенко пообещал: «Строить 10 миллионов квадратных метров в год. К концу пятилетки на каждого жителя Беларуси будет приходиться не менее 28 квадратных метров жилья».

ИТОГ: С тех пор Лукашенко неоднократно говорил, что строить надо меньше, что строить больше негде, что священные пахотные земли под строительство занимать нельзя, и так далее. В результате ни разу с момента предвыборной гонки это обещание выполнено не было: 2010 — 6,63 миллиона квадратных метров, 2011 — 5,48 миллиона, 2012 — 4,48 миллиона, 2013 — 5,22 миллиона, 2014 — 5,52 миллиона, 2015 — 5,06 миллиона, 2016 — 4,29 миллиона, 2017 — 3,79 миллиона; план на 2019 год — 4,5 миллиона «квадратов», на 2020–й — 5 миллионов. Если бы обещание Лукашенко было выполнено, то за 2011–2017 годы в стране бы построили минимум 70 миллионов квадратных метров жилья. А по факту имеем вдвое меньше: 33,84 миллиона «квадратов».

Обещание: увеличить население страны до 13 (15, 20, 25, 30) миллионов человек

В 2008 году Лукашенко говорил журналистам: «Свою страну я вижу стабильным государством, где через десять лет будут жить не 10 миллионов, а 13 миллионов человек, дай бог. А нам надо 25—30 миллионов населения на этой земле». В 2017–м он скорректировал планы: «Беларусь может прокормить 20 миллионов человек. А главнейшая наша задача, которую не мы, так наши дети должны решить, — 15 миллионов населения. Это экономическая безопасность нашей страны, мощь нашего государства, а она всегда в людях».

ИТОГ: В начале 2008 года население Беларуси составляло 9 миллионов 542 тысячи человек. По состоянию на начало 2018–го у нас — нет, не 13 миллионов, — а 9 миллионов 492 тысячи. Возможно, это не так и плохо, как кажется Лукашенко. Беларусь — одна из лидеров среди европейских стран по наименьшей плотности населения.

Обещание: Побороть коррупцию

Еще в 1994 году, когда Лукашенко только первый раз стал президентом, он обещал: «Органы власти, суды будут очищены от лиц, причастных к сделкам, дискредитирующим власть в глазах народа. Будут приняты меры усиления ответственности чиновников».

ИТОГ: И нескольких месяцев не проходит, чтобы в стране за коррупцию, взятки, махинации не задержали какого-нибудь высокопоставленного чиновника. Самый свежий случай — так называемое «дело врачей» этого лета. КГБ вскрыл масштабную коррупционную схему в системе здравоохранения, о которой вице-премьер (он же бывший Министр здравоохранения) Василий Жарко, оказывается, и знать не знал. Задержали, заключили под стражу и применили другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, сообщал глава КГБ Валерий Вакульчик. С тех пор еще нескольких человек задерживали и вызывали на допросы. Попались замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, генеральный директор «Белфармации» Вячеслав Гнитий, директор «Белмедтехники» Александр Шарак, главврачи нескольких клиник. Очевидно, что борьба с коррупционерами во власти и громкие задержания будут продолжаться еще очень долго.