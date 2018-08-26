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Завтра в Беларуси будет до +30 градусов

  • 26.08.2018, 17:02

В понедельник в стране будет дождливая погода.

В ближайшие сутки, 27 августа, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут дожди, местами будут сильными. Также в отдельных районах возможны грозы.

Ветер — северный умеренный, при грозах — порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 10-16 градусов, на юго-востоке — до +19. Днем будет 18-24 градусов со знаком плюс. При этом на юго-востоке сохранится жара — плюс 25-30, а на севере станет холодно — только 15-17 выше нуля, сообщает ресурс pogoda.by.


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