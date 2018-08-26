Министр инфраструктуры Украины: Запрет автомобильных переходов с РФ – следующий шаг 26.08.2018, 17:18

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Владимир Омелян

Решение о запрете транспортного сообщения с РФ является политическим, при этом ездить в страну-агрессор – недопустимо.

Главная причина возможного запрета железнодорожного сообщения с Россией – минимизация террористических угроз, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в проекте BIG MONEY агентства "ЛІГАБізнесІнформ".

"Логика очень простая. Во-первых, если вы забыли, я напомню: у нас идет война с РФ. Наши люди погибают на фронте. Во-вторых, украинские граждане, находящиеся на территории РФ, постоянно находятся под угрозой ареста или любых манипуляций со стороны правоохранительных органов РФ. Это происходило не раз", – сообщил Омелян.

Ведущий, владелец компании Global Spirits Евгений Черняк отметил, что в России работает около 2–3 млн украинцев, и "заробитчане" – важный инвестор для Украины.

"В государстве в достаточно большом количестве создаются новые рабочие места. В течение двух лет в Центральной и Западной Украине было открыто около 100 заводов. Во Львовской, Винницкой областях… В любом случае если человек решил работать за границей, это его выбор. Гораздо безопаснее и лучше по деньгам работать в странах Европейского союза, чем в России", – продолжил Омелян.

Интервьюер спросил: "Какая польза бюджету Украины от запрета ж/д сообщения с РФ?"

"Во-первых, мы минимизируем риск террористических угроз. То же, что было с авиацией", – ответил министр.

"Автомобильные переходы ведь остаются", – продолжил ведущий.

"Это следующий шаг. Мы должны усиливать контроль за украинско-российской границей", – заявил Омелян.

На вопрос, как быть с поездками украинцев к родственникам в Россию, министр ответил: "Думаю, мы найдем решение".

"Это одно из условий комплекса мероприятий против РФ, с которым мы находимся в состоянии войны. После того как это решение поддержит правительство, мы сможем прокомментировать каждое из них… Я тяжело представляю ситуацию, когда бы во время войны Советского Союза с Германией ездили к родственникам", – продолжил Омелян.

Отвечая на вопрос, сократятся ли доходы "Укрзалізниці" после запрета сообщения с Москвой, министр сказал:

"В структуре доходов "Укрзалізниці" доходы от этого поезда [Москва – Львов] абсолютно малы. Что касается ситуации с поездами, которые идут из Украины в РФ (их примерно 22 различных формирований и комплектности), стоит вопрос безопасности наших граждан, а не бизнес-прибыли".

Он подчеркнул, что отмена железнодорожного сообщения с Москвой – политическое решение.

"Мы этого не скрываем… Считаю, что в состоянии войны ездить в страну-агрессор – недопустимо", – резюмировал Омелян.