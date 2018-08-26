Леонид Заико: Лукашенко собрал армию троечников 1 26.08.2018, 17:29

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Леонид Заико

Белорусская система госуправления в галиматозе.

В Беларуси новое правительство, но старая система, старый правитель, но новый премьер-министр. Кабинет министров Андрея Кобякова, по мнению диктатора, не только не проводил курс, выстраданный народом, но и саботировал выполнение решений президента. Новый премьер-министр Сергей Румас уже был вице-премьером. Его вице-премьеры также взяты из кадровой обоймы вертикали власти. После назначения нового руководства Совмина Лукашенко признался в том, что новая команда должна не допустить расшатывания старой системы, потому что другой в Беларуси нет «и никто не предложил» другой системы власти и развития Беларуси. «Вы - пальцы на моих руках. И каждый болит у меня одинаково. Вы мои «дети». Я за вас отвечаю», - разъяснил диктатор отношение к руководителям правительства. Раз так, то что можно ожидать от пальцев, пусть даже новых? Они едва ли смогут преодолеть пласты накопившегося в системе госуправления негатива. Сам Лукашенко признал, что «волокита и безответственность стали краеугольным камнем работы в правительстве».

Это никак не вопрос личностей во главе Совмина. Эта проблема гораздо глубже. Она уходит корнями в систему принятия экономических решений, взаимоотношений разных уровней власти, мотивации и ответственности номенклатуры, с одной стороны, руководителей госпредприятий, контролеров и силовиков - с другой. Как ни крути, системные проблемы нужно решать системно. О том, почему они произошли в режиме ручного управления экономикой, говорит постоянный автор «БелГазеты», руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- При посещении Оршанского инструментального завода Александр Лукашенко подверг его руководство жесткой критике. «Пока двойка с минусом, и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Не дай Бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет», - сказал президент, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову. Но кому на самом деле он поставил двойку? Ведь директор завода, по сути, фигура несамостоятельная, у него семь нянек-начальников, начиная от администрации правителя, Минпрома и заканчивая облисполкомом и райисполкомом. Фактически директор не руководит предприятием, а только платежки подписывает. Так кому двойку президент поставил - себе, правительству, облисполкому?

- Вы хотите простого ответа, но его не может быть. Сейчас во власти работают в основном бывшие студенты-троечники. Шансов стать отличниками у них нет. Правитель собрал армию троечников. Правда, во главе этой армии стоит премьер-министр отличник, но сути дела это не меняет. А директор слабеньким оказался. Не мог укусить, взбрыкнуть и послать по длинной сексуальной дороге министра?

- Вопрос полномочий и функций директоров предприятий размыт. Может, тогда двойка за организацию системы управления госсектором?

- Да нет никакой системы управления. Как говорится, тут конь не валялся. Власть не смогла сохранить даже те обломки СССР, которые достались нашей стране. Сегодня Беларусь напоминает красного, распаренного рака, от которого остался только хитиновый корпус, так как изнутри все съедено. Так о чем можно говорить? Как-то встречался с одним руководителем крупного предприятия. Он старенький уже, весь в панике: предприятие на грани полного финансового краха! Так пора молодым снимать пиджаки, закатывать рукава и впрягаться в работу. А Иван Иваныч пусть кушает свои любимые пирожки с капустой, запивает чаем и больше ни хрена не делает.

- Лукашенко, пройдясь по Оршанскому инструментальному заводу, сказал: «Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт? Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ - за ваши безалаберность и безобразие».

- Когда я служил в Тильзитском полку, старослужащие говорили, что бывало всякое. Даже поросят красили в белый цвет.

- Во время посещения Лукашенко ОАО «Оршаагропроммаш», которое входит в холдинг «Бобруйскагромаш», гендиректор холдинга попросил президента помочь в реструктуризации долгов - порядка BYN50 млн., мотивировав это тем, что от этого «получится экономический эффект в BYN10,2 млн.»: «Мы денег лишних не просим, только отсрочка». Неужели руководитель холдинга действительно считает, что несвоевременный возврат кредитных денег выгоден для бюджета? Это же какое-то извращение. Как вам такая экономика?

- Отвечу по-китайски: поросята должны сдохнуть. Сколько можно просить об отсрочке долгов? Это длится еще с советских времен. Тогда тоже давали кредиты, а потом просто списывали их. У нас отсрочка - это метод выживания.

- Почему Лукашенко, услышав про отсрочку долга, поручил своей администрации срочно разобраться в этом вопросе, доложить ему в ближайшее время и внести свои предложения? Правда, предупредил: «Но имей в виду, не дай Бог, не будет выполнен указ и ты опять придешь за отсрочкой или рассрочкой - пеняй сам на себя». За отсрочками и рассрочками ходили и ходят сотни «красных директоров» на протяжении 25 лет. Им их дают, но ничего не изменилось за эти годы ни в Орше, ни в Гомеле, ни в Минске, ни в Бобруйске, ни в Барановичах.

В этом году Лукашенко наконец-то признал, что распределительная централизованная плановая экономика - тупик, что ее эпоха закончилась. Признать-то признал, но на практике остался верен все той же системе Госплан/Госснаб и ручному методу управления страной. Во время посещения Оршанского района правитель, возмущенный плохой работой промпредприятий, заявил: «У министра выбор один: или тюрьма, или сюда [на предприятие. - Прим.]». Увидел, что на Оршанском инструментальном заводе люди работают на станках, которым не один десяток лет, - тут же поручил организовать закупку необходимого оборудования у предприятия, которое, как оказалось, находится неподалеку. То есть управляет всем и вся. Как в том анекдоте: «Ну ничего без меня сделать не могут, даже картошку перебрать».

- Он умеет это делать.

- Если бы умел, то были бы результаты, в том числе финансовые.

- Он же работает, значит - умеет. Но, к сожалению, безрезультативно.

- Это из серии «мы же пахали». Зачем сначала правительство откомандировало первого замминистра промышленности управлять «БелДжи», а теперь Лукашенко посылает на Оршанский инструментальный завод министра промышленности? Неужели Александр Григорьевич решил выполнить ваши рекомендации по ликвидации Минпрома?

- Вряд ли. Может, он хочет ввести практику ГДР, которая отличалась довольно эффективной кадровой политикой в отношении высших управляющих? Там перед назначением министр промышленности обязан был сначала месяц поработать директором крупного холдинга.

- Ну поруководит будущий министр предприятием, думаете, от этого что-то изменится, когда в стране типичное ручное управление экономикой? Помимо этого, Лукашенко демонстрирует непонимание теории малой открытой экономики. Он твердит, что «не нужны никакой импорт, никакие конкурсы». В Орше он потребовал организовать прямые закупки необходимого оборудования для инструментального завода у местного предприятия «Красный борец»: «С сегодняшнего дня начинай сюда поставку станков. Забирайте эти лоты и заказы и начинайте по существующим ценам поставлять станки».

- В Орше у правителя заиграла удаль. Он решил разрубить гордиев узел, дать наглядный мастер-класс. Ну послушаются его чиновники и директора, поставят на инструментальный завод станки «Красного борца». А потом окажется, что станки, вместо того чтобы стругать, пилят или сверлят и т.п. Это напоминает ситуацию с генералом, который заметил: что-то свиньи у вас грязные. Подчиненные тут же взяли под козырек и покрасили поросят в белый цвет, после чего все поголовье благополучно погибло.

- Лукашенко сказал: «Я бы за него не цеплялся, если бы нам этот продукт не был нужен. Поэтому инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы «Гомсельмаш», МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже нефтепереработки и сельского хозяйства, получили хороший инструмент. Вот почему я цепляюсь за этот завод». Но почему за прошедшие 25 лет завод не смог заработать в полную силу? У него же были и технологии, и доступ к современным разработкам. Зачем поднимать сухостой? Неужели после назначения директором предприятия бывшего министра промышленности все сразу побегут покупать инструмент сюда, а продукция Bosh и других лучших мировых производителей станет никому ненужной? Неужто Вовк сможет «вытянуть всю эту промышленность»?

- Как-то на рынке я разговорился с одним предпринимателем, торгующим инструментом. Оказалось, он торговал как раз оршанским инструментом. Но прежде чем продавать, он упаковывал инструмент в красивые коробочки, а затем уже продавал. Причем в 2 раза дороже. Я поинтересовался, не предлагал ли он так делать самому заводу? На что мне был дан ответ: с ними бессмысленно связываться.

- Главный контролер Беларуси, глава КГК Леонид Анфимов причины срыва выполнения многих поручений президента по развитию Оршанского района сформулировал так: «Правительство, как это уже не раз бывало, выбрало для себя роль «смотрящего», а не исполнителя. Совместную работу Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома и правительства нельзя назвать системной. Она носит скорее косметический характер, чего явно недостаточно для обеспечения опережающего развития Оршанского района». Получается, что правительство, которое должно быть стратегом, задавать тон в модернизации институтов развития и роста, превратилось в простого смотрящего. Тогда у меня есть инновационное предложение. Сегодня в Беларуси две головы - администрация правителя и Совмин. Так, может, нам Совмин не нужен, если он выполняет лишь роль смотрящего? Достаточно полномочий администрации правителя, как в Америке.

- Правительство сегодня выполняет роль советского парткома, который следил за исполнением указаний и решений партии, обличал и наказывал тех, кто не выполнял их.

- Да, выполняет роль смотрящего. Причем смотрящего за всем и вся: за налогами, за денежной политикой, за приватизацией и т.п. Правительство ничем не управляет и ни за что не отвечает. Занимается только очковтирательством и щеконадувательством.

- Помню, накануне отключения Россией газа Беларуси я посмотрел повестку дня Совмина. Первым вопросом там значился процесс организации производства по консервированию помидоров и огурцов. То есть нам газ отрубают, а они про помидоры? Это просто шедевр.