В центре Кишинева проходит массовая акция протеста и марш оппозиции
- 26.08.2018, 17:45
На центральной площади столицы Молдовы проходит массовая акция протеста проевропейской оппозиции.
Собрались сторонники Движения национального сопротивления ACUM, партий "Действие и солидарность" (PAS), "Достоинство и правда" (DA), ЛДПМ, автовладельцы, недовольные повышением цен на бензин, и представители диаспоры, сообщает молдавская служба Радио Свобода. Аналогичные акции. протеста организаторы также пообещали провести в Лондоне, Милане, Берлине и Брюсселе - городах, где живут многие выходцы из Молдовы.
Председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду и глава партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе требовали признать действительными результаты выборов мэра Кишинева и уголовного преследования судей, которые не утвердили мандат Нэстасе, избранного мэром.
Глава ЛДПМ Виорел Чиботару также заявил: "Мы хотим протестами и общественным давлением добиться отставки правительства. Это правительство не может больше управлять страной. Сотни тысяч граждан не хотят больше, чтобы ими руководило это правительство".
После сбора на площади тысячи манифестантов прошли колонной по центральному проспекту имени Штефана чел Маре с остановками у резиденции президента, у здания парламента, Конституционного суда, Службы информации и безопасности и Национального центра по борьбе с коррупцией. Участники протестов скандировали "Воры!", "В тюрьму!", "Долой мафию!", "Свобода!", "Мы - народ!", "Мы не уступим!". В марше, по данным "Интерфакса", приняли участие несколько тысяч человек, еще примерно столько же остались на центральной площади города.
Накануне в МВД Молдовы заявили, что завели уголовное дело по факту подготовки массовых беспорядков во время протестов в воскресенье,
"Выявлены граждане, которые в соцсетях подстрекают к насилию и массовым беспорядкам. Полиция предпринимает меры по предотвращению насилия", - заявил начальник Главного управления уголовного преследования Генерального инспектората полиции (ГИП) Григорий Мога. О том, что полиция будет пресекать беспорядки, накануне предупредил и президент Республики Молдова Игорь Додон.
Председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду перед маршем призвала своих сторонников не поддаваться на провокации.
По словам организаторов, демонстрации продолжатся и в понедельник, в День независимости Молдовы.