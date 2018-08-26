В центре Кишинева проходит массовая акция протеста и марш оппозиции 26.08.2018, 17:45

ФОто: svaboda.org

На центральной площади столицы Молдовы проходит массовая акция протеста проевропейской оппозиции.

Собрались сторонники Движения национального сопротивления ACUM, партий "Действие и солидарность" (PAS), "Достоинство и правда" (DA), ЛДПМ, автовладельцы, недовольные повышением цен на бензин, и представители диаспоры, сообщает молдавская служба Радио Свобода. Аналогичные акции. протеста организаторы также пообещали провести в Лондоне, Милане, Берлине и Брюсселе - городах, где живут многие выходцы из Молдовы.

Председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду и глава партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе требовали признать действительными результаты выборов мэра Кишинева и уголовного преследования судей, которые не утвердили мандат Нэстасе, избранного мэром.

Глава ЛДПМ Виорел Чиботару также заявил: "Мы хотим протестами и общественным давлением добиться отставки правительства. Это правительство не может больше управлять страной. Сотни тысяч граждан не хотят больше, чтобы ими руководило это правительство".

ФОто: svaboda.org

После сбора на площади тысячи манифестантов прошли колонной по центральному проспекту имени Штефана чел Маре с остановками у резиденции президента, у здания парламента, Конституционного суда, Службы информации и безопасности и Национального центра по борьбе с коррупцией. Участники протестов скандировали "Воры!", "В тюрьму!", "Долой мафию!", "Свобода!", "Мы - народ!", "Мы не уступим!". В марше, по данным "Интерфакса", приняли участие несколько тысяч человек, еще примерно столько же остались на центральной площади города.

Накануне в МВД Молдовы заявили, что завели уголовное дело по факту подготовки массовых беспорядков во время протестов в воскресенье,

ФОто: svaboda.org

"Выявлены граждане, которые в соцсетях подстрекают к насилию и массовым беспорядкам. Полиция предпринимает меры по предотвращению насилия", - заявил начальник Главного управления уголовного преследования Генерального инспектората полиции (ГИП) Григорий Мога. О том, что полиция будет пресекать беспорядки, накануне предупредил и президент Республики Молдова Игорь Додон.

Председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду перед маршем призвала своих сторонников не поддаваться на провокации.

По словам организаторов, демонстрации продолжатся и в понедельник, в День независимости Молдовы.