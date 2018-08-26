Минское «Динамо» выиграло лишь один матч из десяти в предсезонке 26.08.2018, 17:56

Минчане уже 3 сентября стартуют в КХЛ.

Сегодня на Кубке ЛЖД в Риге в заключительной игре предсезонного турнира минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» (2:3 Б), передает «Трибуна».

Всего в нынешней предсезонке «зубры» провели уже 10 встреч и выиграли лишь один раз (обыграли «Спартак» в овертайме 4:3).

В остальных встречах «Динамо» уступало: «Сибири» (1:2), «Торпедо» (1:6), рижскому «Динамо» (2:4), московскому «Динамо» (2:4), «Автомобилисту» (0:3), рижскому «Динамо» (1:2), «Давосу» (4:6), «Ак Барсу» (2:3 Б) и сегодня «Локомотиву» (2:3 Б).

Минское «Динамо» 3 сентября стартует в КХЛ. Команда Горди Дуайера отправится на выездную серию. Первый соперник - «Ак Барс».