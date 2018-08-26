Польские механики назвали лучшие б/у автомобили стоимостью до 7 000 евро 26.08.2018, 18:14

Рейтинги были составлены исходя из опроса 1 300 работников польских СТО.

Польское издание MotoFakty опубликовало серию статей, посвященных самым надежным б/у автомобилям бюджетного класса по мнению местных механиков. Большой материал был разделен на три части по ценовым категориям: авто до 10 тыс. злотых (до 2,3 тыс. евро), от 10 до 20 тыс. (2,3 тыс. – 4,6 тыс. евро), а также от 20 до 30 тысяч (4,6 – 6,9 тыс. евро), сообщает «Автоцентр».

Рейтинги были составлены исходя из опроса 1 300 работников польских СТО. Механикам было задано 4 вопроса относительно трех выбранных моделей из числа 50 самых популярных авто (выбранных на основе анализа популярности Google Trends). Основываясь на собственном опыте, респондентов попросили указать на пять наиболее часто встречающихся типов поломок в том или ином автомобиле, а также оценить надежность автомобиля по шкале от 1 до 6 в следующих категориях: кузов, электрооборудование, двигатель и трансмиссия, подвеска. В итоге, получились следующие списки:

Источник: b-g.by

Лучшие б/у авто стоимостью от 2 300 до 4 600 евро

Источник: b-g.by

Лучшие б/у авто стоимостью от 4 600 до 6 900 евро