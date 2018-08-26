Германия внедряет новую стратегию в отношении США 26.08.2018, 18:19

Берлин намерен воспользоваться годом Германии в США, который стартует 3 октября, как площадкой для внедрения новой внешнеполитической стратегии.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас, представивший план из пяти пунктов по развитию отношений между двумя странами. "Пришло время переоценить наше трансатлантическое партнерство, взглянуть на него трезвым критическим взглядом, причем не лишенным самокритики", - сказал он в субботу, 25 августа, в Берлине на двухдневном празднике, посвященном началу года Германии в США. Мас подчеркнул, что переоценку этих отношений немцы хотят проводить в непрерывном диалоге с американскими партнерами, передает DW.

Новая политика Германии в отношении США

Представленная министром за несколько дней до этого концепция предполагает новую политику ФРГ в отношении Соединенных Штатов. Согласно ей, только совместными усилиями страны Европы смогут противостоять политике президента США Дональда Трампа и стать глобальным игроком, поэтому предлагается продолжать укреплять институты Европейского Союза. В частности, в вопросах безопасности рассчитывать на собственные силы и постепенно создавать единую оборонную систему ЕС. Третьим пунктом указывается развитие политической автономности Евросоюза в случаях, когда США отказываются продолжать сотрудничество - как в ситуации с атомной сделкой с Ираном.

Далее предлагается искать новых союзников, "делающих ставку на совместную работу и соблюдение правил", таких как Япония, Канада, Южная Корея, параллельно развивая гражданский диалог с жителями США в рамках богатого событиями года германской культуры.

Годом Германии в США предусмотрено более тысячи мероприятий в сферах культуры, искусства, науки и экономики во всех штатах Америки - для ФРГ это рекордно большое число. На эту внешнеполитическую инициативу Берлин выделил около 20 миллионов евро.