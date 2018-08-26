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Ученые назвали веские причины отказаться от чая в пакетиках

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  • 26.08.2018, 18:31
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Медики рассказали, что входит в состав чая в пакетиках.

При выборе хорошего чай запомните, качественный и хороший продукт не может быть дешевым. Дешевая стоимость – первая причина не покупать чай. Для того, чтобы скрыть плохой запах и перебить вкус некачественного чая, производители добавляют в чай аромат заторы, поэтому вторая причина не покупать чай – сильный искусственный запах, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Также стоит знать о том, что чай имеет срок годности. Любое высушенное растение может храниться от двух до трех лет. Но, на упаковке чая производители указывают дату упаковывания, а вот о дате, когда же собирался чай – мы ничего не знаем.

Почему же нельзя пить чай в пакетиках? Чайный мусор делится на три категории:

1. Свежий мусор. После того, как собраны листья чая с плантации, начинают сгребать весь чайный мусор. Полезного в этом мало. Такой чайный мусор подвергают обработкам, благодаря чему сохраняется вкус, аромат и цвет. Обычно, такой чай называют «премиум».

2. Чайный мусор среднего сорта. Этот чай называют – чай «высшей категории». Его получают после транспортировки и сортировки на заводах. Он совершенно не полезен, почти не имеет вкуса и запаха. Производители стараются это исправить благодаря усилителям вкуса и аромат заторам. Для правдивости, могут добавлять в чай кусочки сушеных фруктовых отходов.

3. Низшая категория чайного мусора – чай, у которого истек срок годности. Он может содержать грибки. Для вкуса и аромата в него добавляют вредные химические вещества. Такой чай может содержать афлатоксин, который может спровоцировать цирроз печени.

Что входит в состав чая в пакетиках?

1. Бумага. Чайный пакетик делают из обычной бумаги, как салфетка. Но она не рвется благодаря пропитыванию синтетической смолой, которую растворяют предварительно в спирте и ацетоне. Синтетическая смола, которая воздействует с кипятком, очень сильно вреди здоровью.

2. Фтор. Фтор в чае в пакетиках превышает норму. Это показало исследование ученых медицинского колледжа Вашингтонского университета. Фтор вызывает уплотнение костей, повышает хрупкость, может стать причиной флюороза скелета, болей в костно-суставных тканях, потемнения зубной эмали.

3. Красители и ароматизаторы. Ароматизаторы и красители имеют в составе синтетические вещества, который способствуют росту раковых клеток.


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