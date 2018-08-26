Российские регионы выходят на протесты против повышения пенсионного возраста 1 26.08.2018, 18:51

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В Комсомольске-на-Амуре прошла акция «Позорный полк».

В Комсомольске-на-Амуре прошла акция против пенсионной реформы под названием «Позорный полк». Об этом «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Олег Паньков. Организаторами мероприятие выступило движение «Сила народа», переадет «Новая газета».

Участники демонстрации прошли с транспарантами и портретами депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия», которые проголосовали за повышение пенсионного возраста. После окончания шествия портреты единороссов сложили в картонный ящик с надписью «помойное ведро».

Акция «Позорный полк» в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Олег Паньков pic.twitter.com/XrLdg92Ilv — Команда Открытой России (@openrussiateam) 26 августа 2018 г.

Акция была согласована с местными властями, однако незадолго до нее работники перекопали место, от которого должно было начаться шествие, под предлогом проведения аварийных работ.

По словам Панькова, когда протестующие собрались на установленном месте, там их ожидали полицейские. «Вместо шествия по проезжей части проспекта, демонстрация пошла по тротуару, “господа в фуражках” согласились с таким компромиссным вариантом прохождения “Позорного полка”», — написал депутат.