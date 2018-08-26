БГК впервые одолел венгерский «Веспрем» 26.08.2018, 19:01

До этого матча брестчане встречались с венграми 11 раз.

БГК имени Мешкова нанес поражение венгерскому "Веспрему" в матче за третье место представительного товарищеского турнира в Страсбурге — 27:26. Напомним, в рамках 11 официальных поединков между мешковцами и "Веспремом" (9 игр в СЕХА-лиге и 2 в Лиге чемпионов) белорусам ни разу не удавалось отобрать у венгров очки, передает pressball.by .

ВЕСПРЕМ — БГК им. МЕШКОВА — 26:27 (12:16)

БГК им. МЕШКОВА: Пешич (15 сэйвов/41 бросок), Мацкевич; Рутенко (3/1), Кулак, Шкуринский (6/1), Бочко, Юринок, Потеко (1), Ивич (5), Баранов, Горак, Разгор, Обранович (3), Дорофеев, Сельвесюк (1), Джукич (4/1), Джорджич (3/1), Шилович (1).

ВЕСПРЕМ: Миклер, Штербек; Манасков, Хансен, Тоннесен (1), Гаич, Нильссон (1), Надь (2), Аккамбрэ (2), Штрлек (4), Терзич, Благотиншек (4), Ненадич (5/2), Маэ (5), Джурджевич, Джамали, Дорнуе, Масковсек (2), Лекаи, Лигетвари.

Ход матча: 1:0 (2), 2:2 (5), 3:3 (7), 4:3 (8), 4:6 (11), 6:8 (15), 9:11 (21), 9:13 (23), 10:14 (25), 11:15 (28), 12:16 (30); 13:17 (33), 15:18 (36), 16:19 (41), 17:19 (45), 19:22 (48), 19:24 (50), 20:25 (52), 22:25 (53), 24:25 (56), 24:26 (58), 25:27 (59), 26:27 (60).