Британец, отравившийся «Новичком», снова госпитализирован 26.08.2018, 19:08

Фото: PA Wire

Отравившегося «Новичком» в Эймсбери начали лечить от менингита.

Британца Чарльза Роули, отравившегося нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери, снова госпитализировали. Врачи подозревают у него менингит, сообщил его брат Мэтью в интервью Daily Mirror, передает РБК.

«Я общался с дежурной медсестрой, и она сказала, что они подозревают менингит», — рассказал он.

Он отметил, что сейчас Чарльза лечат от этой болезни, однако врачи все еще проводят анализы для получения дополнительной информации. Брат также высказал сомнения в том, что доктор на данный момент знает вид менингита, которым заболел Роули.

«Похоже, он получил его из-за того, что его тело истощил «Новичок». Думаю, его выписали слишком рано», — заявил Мэтью.

Он добавил, что Чарльз вызвал медиков в пятницу, 17 августа, когда он временно лишился зрения. По словам брата, он был в очень плохом состоянии и «казалось, что все системы его организма откажут». Сейчас зрение вернулось.

Менингит представляет собой воспаление оболочек головного и спинного мозга.

45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес отравились веществом «Новичок» в конце июня в британском городе Эймсбери. Впоследствии женщина умерла в больнице. Как рассказал брат Чарльза Мэтью, отравляющее вещество находилось во флаконе духов. При этом полиция Британии в ходе исследования выяснила, что «Новичок» принадлежал к той же партии, которой отравили Скрипалей в Солсбери.