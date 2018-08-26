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Пожар на Ольманских болотах локализовали

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  • 26.08.2018, 19:13
ФОто: mlh.by

На тушении пожара работало больше сотни работников лесной охраны, несколько единиц гусеничных болотоходов, а также авиация МЧС.

Пожар на Ольманских болотах полностью локализован, сообщает сайт Министерства лесного хозяйства. По информации ведомства, на тушении пожара работало больше сотни работников лесной охраны, несколько единиц гусеничных болотоходов, а также авиация МЧС.

Возгорание обнаружил 24 августа директор Полесского лесхоза во время патрулирования территории. Работники лесной охраны сразу начали тушить пожар, а 25 августа на помощь пришла авиация МЧС. Сбить огонь было сложно из-за сухой погоды и сильного ветра.

ФОто: mlh.by

Предполагается, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета: в этих местах часто бывают собиратели ягод.


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