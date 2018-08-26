The Times: Добро пожаловать на передовую Путина на Балканах 2 26.08.2018, 19:18

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На севере Республики Сербской пророссийские настроения настолько сильны, что Кремлю даже не нужно ничего делать, чтобы подогревать их.

Российский президент, намеревающийся предотвратить вступление Боснии в Евросоюз и НАТО, нашел способ причинить Западу неприятности при помощи дружественной ему Республики Сербской, пишет The Times (перевод - inosmi.ru).

Позолота на куполах ярко блестит на солнце, а краска на нарисованном российском флаге еще совсем свежая. На одном постаменте уже установили бюст царя Николая II, а второй пока пустует в ожидании бюста Владимира Путина, который появится там, как только удастся собрать необходимые средства.

«Мне нужно 2 миллиона долларов на реализацию этого проекта, поэтому трудно сказать, когда он будет завершен. Но я строю настолько быстро, насколько могу», — говорит 61-летний Зоран Гаич, боснийский предприниматель и главный вдохновитель проекта по созданию русского поселения в зеленой деревне Ритесич.

Деревенская церковь — бело-голубой храм Матроны Московской с позолоченными куполами — возвышается подобно Диснейленду над черепичными крышами домов и соснами.

Но внутри иконы освещаются обыкновенными лампочками, а стены только еще предстоит покрыть штукатуркой.

В нескольких метрах от храма рабочие завершают строительство первого этажа здания, которое станет рестораном русской кухни и центром русской культуры. За ним появятся восемь летних гостевых домиков. Г-н Гаич уверен, что все они будут заполнены.

«Я ожидаю, что это место привлечет туристов со всего мира. Оно станет местом паломничества», — сказал он.

Ритесич — это очередное культурное воплощение растущего влияния России в одном из самых взрывоопасных районов Евросоюза.

Здесь, на севере боснийского сепаратистского региона Республики Сербской, где проживают в основном этнические боснийские сербы, такие как г-н Гаич, пророссийские настроения настолько сильны, что Кремлю даже не нужно ничего делать, чтобы подогревать их. Тем не менее, поскольку Кремль заинтересован в том, чтобы помешать Боснии вступить в Евросоюз и НАТО, возможностей для того, чтобы причинить немало неприятностей, здесь предостаточно.

По словам г-на Гаича, он строит свою русскую деревню на своей собственной земле и за свой собственный счет. Однако правительство Республики Сербской поддерживает этот проект, а российский посол в этой республике стал почетным гостем на церемонии закладки первого камня в 2015 году.

Кроме того, недавно был заложен фундамент под строительство большого православного храма — при поддержке Москвы — в центре столицы Республики Сербской Баня-Лука, а таинство освящения этого храма состоится в сентябре, когда туда приедет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В марте группа российских байкеров «Ночные волки» — по слухам, этот байкерский клуб связан с президентом Путиным — приехала в эту республику вместе с православными монахами, чтобы совершить паломничество по святым местам. Также поступали сообщения о том, что одна из ассоциаций военных ветеранов Республики Сербской отправила своих добровольцев, чтобы они сражались вместе с пророссийскими силами на востоке Украины. Представители этой ассоциации не отреагировали на нашу просьбу прокомментировать ситуацию.

Все это вызывает искреннее недоумение в столице Боснии Сараево, населенной преимущественно мусульманами, где другое иностранное государство — на этот раз Турция — тоже пытается расширить свое культурное влияние. В Сараево деньги Анкары вкладываются в обновление мечетей и открытие отделений турецкого языка в школах и университетах.

Президент Эрдоган наладил дружеские отношения с мусульманским президентом Боснии Бакиром Изетбеговичем (Bakir Izetbegovic) подобно тому, как г-н Путин наладил отношения с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Турция также профинансировала строительство в Сараево нового музея, посвященного истории Сребреницы, где в 1995 году боснийские сербы расправились с 8 тысячами мусульманских мужчин и мальчиков.

Дейтонские соглашения, заключенные в 1995 году, позволили вернуть хрупкий мир в эту страну: Республика Сербская стала полуавтономным регионом в составе многонациональной федерации. Но три боснийских сообщества — мусульмане, православные сербы и католические хорваты — больше никогда не смешивались, как это было прежде. Во многих городах дети ходят в разные школы в зависимости от их этнической принадлежности. До войны Ритесич была деревней со смешанным населением: там жили около 3 тысяч боснийских сербов и хорватов. Хорватская армия практически полностью уничтожила эту деревню, и, хотя со временем ее восстановили, теперь там проживают всего 700 человек, и практически все из них — боснийские сербы.

Поскольку до выборов осталось всего шесть недель, все стороны пытаются разжечь прежнюю напряженность, чтобы завоевать националистические голоса представителей своих этнических баз. На прошлой неделе парламент Республики Сербской проголосовал за аннулирование доклада 2004 года, в котором признавались действия боснийских сербов в Сребренице.

И, пока боснийские хорваты смотрят в сторону соседней Хорватии, боснийские мусульмане и сербы все чаще рассматривают Турцию и Россию соответственно в качестве своих покровителей.

«Республика Сербская маленькая, а Россия большая, и она такая же славянская и православная, как и мы, — сказала Александра Метич (Aleksandra Metic), юрист из Баня-Луки. — Нам нужно наладить с ней связь, чтобы иметь поддержку и защиту».

Между тем, Евросоюз, который потратил два десятилетия и сотни миллионов евро на то, чтобы залечить раны, оставленные войной в 1990-х годах, наблюдает за тем, как его влияние в регионе уменьшается. Хотя Босния является кандидатом на вступление в Евросоюз и все стороны там заявляют о своем решительном намерении добиться этого, многие жители Республики Сербской говорят, что Брюсселю нет до них никакого дела. Другие испытывают гнев в связи с тем, что, по их мнению, на сербов несправедливо перекладывают всю вину за зверские преступления, совершенные в ходе того конфликта — и они не забывают о том, что Россия всегда была на их стороне.

«Я не уверена, что Евросоюз — это хороший партнер для нас, все указывает как раз на обратное», — сказала Милиданка Милюс (Milidanka Miljus), швея в небольшом магазине, расположенном рядом с будущим храмом в Баня-Луке.

«Республика Сербская всегда занимала последнее место в рейтинге партнеров Евросоюза, и неважно, сколько денег они сюда вложили. Только Путин является нашим настоящим другом».

Россия вложила в Боснию гораздо меньше средств, чем члены Евросоюза и блок в целом: в течение прошедшего десятилетия Россия занимала всего лишь седьмое место в списке крупнейших иностранных инвесторов в Боснии, уступая Австрии, Словении и Швейцарии. Однако в Республике Сербской Россия является крупнейшим инвестором с 2005 года. Московские бизнесмены выкупили обанкротившуюся сеть супермаркетов, купили один из банков в Баня-Луке и контролируют оба газоперерабатывающих завода в республике. Объем прямых инвестиций России в этом регионе вырос с 235 миллионов долларов в 2008 году до 547 миллионов долларов в 2016 году.

Г-на Гаича не нужно уговаривать развесить портреты г-на Путина по его русской деревне — наряду с изображениями православных святых. Он надеется, что однажды российский президент лично приедет в его деревню.

«Путин борется за мир, он никогда не атаковал первым. Таковы его ценности, — сказал г-н Гаич. — Я получаю пожертвования из Сербии и из России — один человек передал мне 20 тысяч боснийских марок. Местные жители тоже помогают. Нам очень важно восстановить нашу страну».