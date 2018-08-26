Со Злыднем и Водяником: в Минске презентовали пятую коллекцию бонстиков 26.08.2018, 19:41

Темой для новой коллекции стали герои мифов и легенд Беларуси.

От жителей планеты Бонитрон-24 полгода не было новостей. Затянувшуюся паузу прервала «тайная» презентация пятой коллекции популярных игрушек, которая прошла 26 августа в столичном Falcon Club, передает tut.by.

— Была серия малышей, школьников, овощей и фруктов. Последний раз собирали новогодние игрушки, — как оказалось, самые бойкие мамы разбираются в истории бонстиков не хуже, чем их дети.

Их подсказки понадобились в фойе Falcon Club, где происходил своеобразный «разогрев» перед основной презентацией. Гадая, какими будут герои пятой коллекции, дети перебегали от локации с аквагримом к фотозоне, вместе с аниматорами перечисляли имена персонажей прошлых сетов и танцевали под бон-музон — песни, написанные специально для любимых героев детворы.

Но для пятой коллекции тема выбрана куда более серьезная. Это герои мифов и легенд Беларуси, которые были разработаны при поддержке сотрудников Национальной академии наук. В результате свет увидели 24 персонажа, за достоверность каждого из которых точно можно не беспокоиться.

Новых бонстиков презентовали в одном из залов кинотеатра. С большого экрана детей приветствовал король Норд. Он рассказал, как в прошлый приезд жители планеты Бонитрона открыли для себя в Национальной библиотеке Беларуси множество древних книг. Благодаря им Норд теперь готов познакомить детей с новыми жителями его планеты — героями мифов и легенд Беларуси.

На экране один за другим возникали новые бонстики — мифологические существа пяти зон обитания: леса (Лясун, Гаюн, Кук, Туросік, Вужалка), полей (Бялун, Паляся, Скрабнік, Жыж, Капялюшык), воды (Жэўжык, Азярніца, Вадзянік, Багнік, Цмок), дома (Хатнік, Хут, Баган, Вазіла, Паветніца) и «темной» зоны (Вупырок, Злыдзень, Меша, Гарцук). Чтобы знакомство происходило веселее, аниматоры вместе с детьми танцевали под пока незнакомые песни бонстиков (кстати, эти 10 треков в стиле рэп, рок, регги и диско завтра, 27 августа, будут доступны на ютьюб-канале «Евроопт Кидс»).

И это не единственный пример, когда белорусский язык активно вводится в продукцию. Среди множества сопроводительных товаров коллекции в продаже появятся, к примеру, белорусскоязычные раскраски с наклейками.

Для кого-то это эти герои — обычное дополнение к овощам, фруктам и игрушкам. А вот Павел, один из гостей презентации, не скрывает восторга.

— Сюжеты античных легенд наши дети знают намного лучше, чем мифологию собственной страны. Да и не все взрослые ответят, кто такой Жевжик? А ведь так до сих пор называют чрезмерно активных детей. Очень надеюсь, что дети не только будут массово увлекаться этими мини-фигурками, а по сути восполнят свои пробелы в знаниях мифологических существ. Когда-то наши прабабушки и прадедушки ориентировались в них с легкостью. По-моему, это блестящая идея.

Для таких наиболее активных пользователей создатели бонстиков выпустили энциклопедию «Герои мифов и легенд Беларуси». Она рассказывает, где живет каждый из персонажей и чем любит заниматься (также можно будет узнать о 26 героях белорусской мифологии, не вошедших в коллекцию). Создана энциклопедия в технологии дополненной реальности. Один из ведущих тут же продемонстрировал на большом экране, как с помощью приложения Bonstics 3D можно «оживлять» книжные картинки и даже послушать героев национальных сказок и легенд. А также какие новые игры с бонстиками можно найти уже сейчас в App Store и iOS.

Фишкой же мероприятия стала гигантская «волшебная призма» с голограммами внутри: нужно было приложить немало усилий, чтобы удержать на местах детей, которым не терпелось подбежать поближе к магическому треугольнику, в котором двигались и разговаривали объемные мифологические существа. Точно такие же призмы, только карманного размера, получит каждый, кто приобретет специальный коллекционный альбом в виде карты Беларуси. Устройство нужно будет установить на экран смартфона и с помощью специального приложения запустить внутрь призмы анимированное мифологическое существо. Когда же надоест наблюдать за чудесами техники, можно будет поиграть всей семьей в настольную игру про мир мифических бонстиков — она станет еще одним бонусом спецальбома.

Та самая «волшебная призма»

Коллекция «Герои мифов и легенд Беларуси» и множество бон-товаров появится во всех магазинах сети «Евроопт» с 27 августа. А с 1 сентября на канале ОНТ стартует первое отечественное детское реалити-шоу «Бонстик-квест по Беларуси». Его будут показывать каждую субботу.

А вот счастливые участники презентации получили в подарок те самые книги и альбомы, которые они только что видели на экране. Многие тут же, не выходя из кинозала, стали вскрывать упаковки с бонстиками и обмениваться повторками. Началось ли новое бонстико-безумие или кошельки родителей будут спасены, узнаем уже на следующей неделе.