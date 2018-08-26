Лондон третий раз за неделю поднял «Тайфуны» из-за российских самолетов 26.08.2018, 19:50

Военно-транспортный Ан-26, а затем противолодочный Бе-12 приблизились к воздушному пространству стран НАТО над Черным морем.

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании третий раз за неделю подняли над Черным морем два своих истребителя четвертого поколения «Тайфун» (Typhoon) для того, чтобы сопроводить российские самолеты. Об этом говорится в сообщении на сайте британских ВВС, передает РБК.

Инцидент, по данным представителей ведомства, произошел утром 25 августа. Сначала к границе воздушного пространства страны НАТО — Румынии, — по их данным, приблизился российский военно-транспортный самолет Ан-26, а за ним — противолодочный Бе-12. «Тайфуны», как указывается в сообщении британских военных, взлетели с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии.

RAF Typhoon jets in Romania were launched this morning in response to two Russian aircraft flying in @NATO airspace. Launching from MK Air Base, the Typhoons responded to a Russian AN-26 and then a Be-12 heading over the Black Sea.



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«Это уже третий случай на этой неделе, когда самолеты королевских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были подняты для того, чтобы сдержать провокационные действия российских самолетов и успокоить Румынию и своих союзников по альянсу», — подчеркивается в сообщении ведомства.

«Тайфуны», как отметил также пилот одного из британских истребителей, были подняты в воздух, чтобы «противодействовать вторжению в румынское воздушное пространство над Черным морем с востока предполагаемого российского самолета» (впоследствии он был идентифицирован как Ан-26). За ним, по словам летчика, последовал еще один российский самолет. «Тайфуны» проводили его в румынском воздушном пространстве, все мероприятия проводилось безопасно и профессионально с обеих сторон», — заключил пилот.

Ранее аналогичные инциденты происходили над Черным морем 22 и 23 августа. В первый раз британские истребители подняли для преследования российского Су-30, во второй раз они сопровождали российский Бе-12.