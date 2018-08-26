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По «делу медиков» задержан витебский бизнесмен Леонид Томчин

  • 26.08.2018, 20:04
Леонид Томчин
ФОто: tut.by

Появились новые подробности о нашумевшем деле.

Новость о задержании председателя совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонида Томчина разлетелась 23 августа. Хотя слухи гуляли по Витебску давно.

Говорили о том, что в понедельник, 20 августа, «люди в погонах» нагрянули в офис медицинской компании. В результате обыска, который длился несколько часов, были изъяты все компьютеры. Об этом же в разговоре с «Витебским курьером» рассказал и источник из окружения бизнесмена.

Другой собеседник, близкий к компании «ВитФармМаркет», отметил, что обыск проводили «люди из столицы», а самого «Леонида Томчина нет в Беларуси, он уехал в Израиль».

К такому повороту событий здесь были готовы с того дня, как был задержан главврач Витебской областной клинической больницы Анатолий Оладько, — добавил мужчина.

Тем временем по информации tut.by, Томчин был задержан в понедельник за дачу взятки.

В КГБ Беларуси не подтвердили и не опровергли задержание бизнесмена.

Напомним, Леонид Томчин женат, имеет двух дочерей. Супруга — Томчина Анжела Валерьевна — главный врач Витебского областного клинического онкологического диспансера, депутат Витебского областного Совета.

По версии «Ежедневника» Томчин занимает 33-ю позицию в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника».

Холдинг «Аптека групп» зародился более 20 лет назад в Витебске. В 1995 году компания «Фарммаркет» занялась поставками лекарственных препаратов в Беларуси и открыла первые четыре аптеки в городе над Двиной.

В настоящее время в холдинг «Аптека Групп» входят: 6 розничных компаний, два медцентра, ИТ-служба, подразделение по контрактному производству лекарств, оптовая компания «ВитФармМаркет», 260 аптек, под брендами ADEL и «Добрыя лекi», 201 торговый объект.


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