Топ-5 самых популярных автомобилей в мире и Беларуси 4 26.08.2018, 20:39

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Звание самой продаваемой модели досталось Toyota Corolla.

За первое полугодие 2018 года в мире было реализовано свыше 610 тыс. этих автомобилей, передает officelife.media.

Второе место в мировом рейтинге наиболее востребованных авто удерживает Ford F-Series (свыше 536 тыс.), третье — Volkswagen Golf (около 442 тыс.), сообщает аналитическое агентство «Автостат». Пятерку лучших замыкают Honda Civic и Toyota RAV4.

Любопытно, что ни одна из предложенных моделей не вошла в топ-5 белорусского рейтинга. У нас самые популярные модели Volkswagen Polo и LADA Vesta, а места с 3-го по 5-е занимают Renault Logan, Renault Sandero Stepway и Renault Duster соответственно, следует из отчета Белорусской автомобильной ассоциации.