«Долой мафию»: в Молдове тысячи людей протестовали против власти 26.08.2018, 21:08

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Параллельно с протестом оппозиции в Кишиневе состоялись еще две акции.

Сегодня, 26 августа, в центре столицы Молдовы Кишиневе состоялся многотысячный антиправительственный протест. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Radio Liberty.

Согласно сообщению, люди протестовали против политики действующего правительства, которое возглавляет Демократическая партия с ее лидером миллиардером Владимиром Плахотнюком.

Отмечается, что протест организовали проевропейские оппозиционные партии Действие и солидарность, Платформа Достоинство и Правда, а также Либерально-демократическая партия.

Протестующие держали в руках флаги Молдовы и ЕС, выкрикивали лозунги "Долой мафию", "Плахотнюка - в тюрьму" и другие.

СМИ пишут, что по предварительным оценкам, на протест вышли около 15 тысяч человек.

Также сказано, что параллельно в Кишиневе прошли еще две акции, от которых лидер антиправительственной демонстрации Майя Санду призвала отделиться, так как считает, что ни были созваны для срыва акции оппозиционеров. Один из параллельных протестов был против повышения цен на бензин.

5 июля сообщалось, что в связи с решением Верховного суда Молдовы о непризнании результатов выборов мэра Кишинева Европейская комиссия приостановила решение о предоставлении Молдове финансовой помощи в размере €100 млн.