В Пинске пешеход подрался с гаишником 26.08.2018, 21:15

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После удушающего приема от милиционера житель Пинска потерял сознание.

В интернете опубликовано видео конфликта в Пинске. ГАИ эвакуировала автомобили, припаркованные с нарушением правил у рынка, передает nn.by.

Один из прохожих подошел к гаишнику и потребовал, чтобы тот представился: «Я — гражданин! Ты должен показать, кто такой!»

Он по очереди называл «клоунами» то водителя эвакуатора, то гаишника. Что те отвечали, на видео не слышно.

Наконец гаишник выставил вперед руку и, возможно, коснулся неравнодушного прохожего. Тот в ответ ударил милиционера.

Драка продолжалась несколько секунд, после чего водитель эвакуатора помог задержать прохожего. Задержание получилось довольно жестким — гаишник применил удушающий прием.

Вокруг собралась толпа. Женщины пытались растянуть гаишника и прохожего, как вдруг раздался крик «Убили!»

От удушающего приема прохожий потерял сознание. Пока вызвали скорую и делали искусственное дыхание, толпа набросилась на гаишника. Тот пытался доказать свою правоту, но тщетно.

Как стало известно позже, прохожий пришел в себя.