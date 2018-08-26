В аэропорту Праги из-за задымления на борту самолета эвакуировали 100 пассажиров 26.08.2018, 21:45

Людей эвакуировали по надувным трапам сразу после посадки самолета.

Около 100 пассажиров самолета авиакомпании Tunisair были эвакуированы в воскресенье утром в международном аэропорту имени Вацлава Гавела, передает eurointegration.com.

Как сообщает AIRLIVE, самолет выполнял рейс Монастир - Прага.

Пассажиры были эвакуированы из-за подозрения в пожаре. В салоне самолета возникло задымление.

Людей эвакуировали по надувным трапам сразу после посадки самолета.

Пресс-секретарь пражского аэропорта Марика Яноушкова заверила, что никто в результате инцидента не пострадал.

Причины возникновения задымления выясняются.

Тунис - популярное место для отдыха среди чешских туристов.