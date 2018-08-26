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Илон Маск отказался от приватизации Tesla

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  • 26.08.2018, 21:30
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Илон Маск

Компания Tesla останется открытым акционерным обществом.

Об этом сообщается в заявлении основателя компании Илона Маска, передает nv.ua.

Отмечается, что большинство акционеров не поддержали идею о приватизации компании. Инвесторы объясняют свою позицию финансовыми ограничениями, которые ожидают их в случае приватизации Tesla.

По словам Маска, на данный момент компания сосредоточится на так называемой "модели 3" – стратегии развития, которая подразумевает достижение самоокупаемости.

"Двигаясь вперед, мы продолжим фокусироваться на самом главном: создании продуктов, которые любят люди и которые влияют на общее будущее жизни на Земле. Мы показали, что можем сделать большие устойчивые энергетические продукты, и теперь нам нужно показать, что мы можем быть рентабельными", – говорится в заявлении.

Ранее Илон Маск заявил о планах сделать компанию Tesla частной, выведя ее акции с биржи.

Переговоры о приобретении компании основатель вел с суверенным фондом Саудовской Аравии после того, как последний купил акции Tesla на $2 млрд и их стоимость подпрыгнула практически на 10% (с $340 до $380).

Однако позже появилась информация, что Саудовская Аравия не собирается финансировать Tesla.


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