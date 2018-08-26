Белорусы завоевали восемь медалей на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 2 26.08.2018, 22:10

Фото: canoesprintportugal.com

В копилке белорусов три золота, два серебра и три бронзы.

Белорусские спортсмены завоевали 8 медалей (3 золота, 2 серебра, 3 бронзы) на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-о-Велью.

В заключительный день, 26 августа, копилка сборной Беларуси пополнилась 4 наградами, передает tut.by.

Золото в мужской каноэ-одиночке на дистанции 200 м завоевал Артем Козырь (его время 39,810 секунды), он обошел россиянина Ивана Штыля (39,970) и литовца Хенрикаса Жустаутаса (40,043). Артем Козырь стал уже трехкратным чемпионом мира, ранее он побеждал на этой дистанции в 2015 и 2017 годах.

Золото завоевала и женская каноэ-двойка на дистанции 200 м. Алена Ноздрева и Камилла Бобр показали время 45,234 секунды, опередив Сильвию Щербинску и Дороту Боровску из Польши (46,158) а также россиянок Ксению Курач и Олесю Никифорову (46,668).

Серебряную награду в заключительный день завоевала Марина Литвинчук в женских соревнованиях байдарок-одиночек на 5000 м (24 минуты 12,014 секунды). Золото здесь выиграла британка Лиззи Бругтон (24.01,737), бронза у ирландки Дженифер Эган (24.15,075).

Бронзу среди каноэ-двоек на 500 м завоевали белоруски Надежда Макарченко и Ольга Климова (2 минуты 0,485 секунды), золото у канадок Лоуренс Винсент-Лапойнт и Кейт Винсент (1.56,395), серебро у венгерок Вираг Баллы и Кинчо Такач (1.58,632).

В предыдущие дни белорусы завоевали еще 4 награды (1 золото, 1 серебро, 2 бронзы).

24 августа чемпионами мира стали Глеб Солодуха и Денис Махлай в соревнованиях каноэ-двоек среди мужчин на 200 м. А Алена Ноздрева стала серебряной медалисткой в состязаниях среди женщин на каноэ-одиночках на дистанции 500 м.

25 августа в женских соревнованиях каноэ-одиночек на 200 м бронзовой медалисткой стала белоруска Алена Ноздрева. По итогам фотофиниша выяснилось, что она показала одинаковое время и разделила третье место с полькой Доротой Боровской. Еще одну бронзовую награду завоевала белоруска Ольга Худенко в соревнованиях байдарок-одиночек на 500 м.

Всего на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ было разыграно 30 комплектов наград. Медальный зачет выиграла Германия (7 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые), Беларусь (3, 2, 3) — на 4-й позиции.