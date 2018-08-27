Стали известны новые детали «сокрушительных санкций» против России 2 27.08.2018, 7:32

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Санкции вступают в силу сегодня.

Санкции США против России, связанные с атакой нервно-паралитическим агентом в Великобритании, официально вступят в силу сегодня, 27 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Федеральном реестре США.

Госдеп США отмечает, что Россия использовала химическое оружие против собственных граждан в нарушение международного права. В соответствии с законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года правительство США обязано применить пять видов санкций - прекращение предоставления помощи, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупки оружия, запрет на американские государственные кредиты, запрет экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

От ряда санкций Госдеп отказался (закон предоставляет ему такое право). В частности, США пока не будут прекращать оказывать помощь России, а также не будут прекращать выдачу экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества двух стран в освоении космоса и в коммерческих космических пусках. Эти лицензии по-прежнему будут выдаваться в индивидуальных случаях.

Госдеп решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию "Национальная безопасность" (например, газовых турбин, авионики). Однако и дальше будут выдаваться лицензии на поставки в РФ товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Вообще санкции не затронут коммерческих конечных пользователей американских продуктов в России, если речь идет о чисто гражданском использовании.

Российские государственные предприятия больше не смогут получать американские товары и технологии, отмечены в торговой номенклатуре США признаком "национальная безопасность".

Запрет вступит в силу для новых экспортных лицензий.

Второй этап санкций США введут через полгода - если страна-агрессор не выполнит требования, связанные с прекращением использования химоружия.

21 августа США ввели санкции против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы в рамках предотвращения киберугроз.

Отдельным решением США ввели санкции против российских судоходных компаний и кораблей, которые передавали нефть КНДР. Речь идет о компаниях Приморье и Гудзон и судах Нептун, Белла, Севастополь, Партизан, Богатырь.

До этого сообщалось, что в течение нескольких недель будут готовы санкции против завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.

6 апреля Минфин США расширил санкции против РФ. Под действие экономических ограничений попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.