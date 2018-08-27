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Лукашенко вспомнил об импичменте

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  • 27.08.2018, 7:39
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Фото: AFP

Диктатор рассказал о своих страхах.

Лукашенко на прошедшей встрече с Владимиром Путиным в Сочи обсудил не только двусторонние отношения, но и отношения России с США и их влияние на будущее Беларуси. Об этом диктатор рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «Беларусь 1».

— Мы также обсудили вопросы международных отношений. И меня интересовала позиция самого президента и России, что называется из первых уст, взгляды на международные отношения, и, прежде всего, американо-российских отношений. Этот контекст касается и нас, потому от взаимоотношений России с Западом и особенно с США — хвастаться, к сожалению, нечем, мы это все понимаем, — зависит и развитие Беларуси и для очень важно, как будет развиваться экономика, — сказал Лукашенко.

Диктатор также признался, что в обзоре СМИ, предоставленном ему, он прочитал много разных «толкований на тему страхов-ужасов Лукашенко в будущем».

— Есть один страх, если его можно страхом назвать, — это экономика. Я всегда об этом говорю: если будет у нас развиваться нормальная экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну, хотя бы как сейчас, то никаких страхов для белорусов быть не может. Поэтому мы поделились мнениями (с Владимиром Путиным, — ред.) о ситуации в США, я был инициатором этого вопроса. Я очень тщательно расспрашивал, допрашивал своего коллегу о том, что, с их точки зрения — России, что происходит в США. Тем более, я не скрывал и не скрываю, что я очень сильно болел за Дональда Трампа и публично несколько раз высказывался в ходе предвыборной кампании в США в пользу фактически Дональда Трампа, — рассказал Лукашенко.

Правитель также рассказал, что считает Трампа неординарным политиком, хоть не всегда понимает политику, которую ведет американский президент.

— Да, он неординарный политик, такого еще не было, чтобы крупнейшая страна в мире, и ее президент так активно действовал и при том такими нестандартными методами. Я не во всем его поддерживаю, тем более, может я чего-то недопонимаю, естественно, некоторые вопросы скрыты от всех нас и от меня, в том числе. Но воевать со всем миром, в том числе в торговле, наверное это не совсем правильно. Думаю, если Дональд отойдет сейчас от этой жесткой риторики и своего поведения, он очень многое выиграет для США. Он недавно сказал, и мне это не нравится: «Вот, если мне импичмент объявят, то все беднее станут». Какой импичмент? Надо работать и надо бороться за свои идеи, — сказал Александр Лукашенко.


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