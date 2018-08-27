На турнире по видеоиграм во Флориде произошла стрельба: множество пострадавших
- 27.08.2018, 7:45
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В стрельбе подозревает бывшего чемпиона, проигравшего турнир в этом году.
Как сообщили власти штата Флорида, в ходе массовой стрельбы в развлекательном центре города Джексонвилла погибли несколько человек, передает «Голос Америки».
По предварительным сообщениям, в результате стрельбы пострадали 11 человек. По словам очевидцев, четыре человека погибли.
Стрельба произошла в спортивном баре и ресторане во время турнира по компьютерным играм.
Офис шерифа города Джексонвилла сообщил, что подозреваемый в совершении преступления убит.
Позднее, в ходе краткой пресс-конференции, шериф Джексонвилла Майк Уильямс заявил, что подозреваемый – белый мужчина. Он также подчеркнул, что других подозреваемых, которые не были бы задержаны, нет, и опасность миновала.
«Подозреваемый один – белый мужчина». Предварительно мы считаем, что это 24-летний Дэвид Кац из Балтимора, штат Мэриленд. ФБР помогает нам в Балтиморе», – сказано в твите. По информации NBC, Кац выиграл подобный турнир по видеоиграм в 2017 году.
Disturbing video/audio is being posted on social media following a "mass shooting" in Jacksonville.— CBS 4 News (@kgbt) 26 августа 2018 г.
**WARNING: This video/audio may be disturbing for some viewers** #TheLandingMassShooting pic.twitter.com/JKcQFUi3sU
Ранее предполагалось, что могли быть и другие стрелявшие; полиция исходила из того, что опасность сохраняется.
«Не приближайтесь к этому району… В настоящее время (находиться) в этом районе опасно… Не приближайтесь», – говорилось в сообщении, которое офис шерифа ранее распространил через Твиттер.
Single suspect is a white male. Pending confirmation, we believe the suspect is a 24-year-old, David Katz from Baltimore, MD. FBI is assisting us in Baltimore, MD. https://t.co/qBJvkaO7xT— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 27 августа 2018 г.