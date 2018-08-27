На турнире по видеоиграм во Флориде произошла стрельба: множество пострадавших 27.08.2018, 7:45

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В стрельбе подозревает бывшего чемпиона, проигравшего турнир в этом году.

Как сообщили власти штата Флорида, в ходе массовой стрельбы в развлекательном центре города Джексонвилла погибли несколько человек, передает «Голос Америки».

По предварительным сообщениям, в результате стрельбы пострадали 11 человек. По словам очевидцев, четыре человека погибли.

Стрельба произошла в спортивном баре и ресторане во время турнира по компьютерным играм.

Офис шерифа города Джексонвилла сообщил, что подозреваемый в совершении преступления убит.

Позднее, в ходе краткой пресс-конференции, шериф Джексонвилла Майк Уильямс заявил, что подозреваемый – белый мужчина. Он также подчеркнул, что других подозреваемых, которые не были бы задержаны, нет, и опасность миновала.

«Подозреваемый один – белый мужчина». Предварительно мы считаем, что это 24-летний Дэвид Кац из Балтимора, штат Мэриленд. ФБР помогает нам в Балтиморе», – сказано в твите. По информации NBC, Кац выиграл подобный турнир по видеоиграм в 2017 году.

Disturbing video/audio is being posted on social media following a "mass shooting" in Jacksonville.

**WARNING: This video/audio may be disturbing for some viewers** #TheLandingMassShooting pic.twitter.com/JKcQFUi3sU — CBS 4 News (@kgbt) 26 августа 2018 г.

Ранее предполагалось, что могли быть и другие стрелявшие; полиция исходила из того, что опасность сохраняется.

«Не приближайтесь к этому району… В настоящее время (находиться) в этом районе опасно… Не приближайтесь», – говорилось в сообщении, которое офис шерифа ранее распространил через Твиттер.