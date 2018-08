Имперские танцульки Ирина Бирна

27.08.2018, 7:58

Россия неминуемо идет к новому развалу.

"/.../логика – первый предмет, запрещенный Лениным в русской гимназии!"

"Целостность России – главный барьер или главный приоритет?"

Игорь Чубайс

I Приглашение к имперскому вальсу

Брат Своего Брата, профессор, философ и "основоположник "россиеведения"" пригласил нас на тур имперского вальса. И, так как партнер наш, входя в помещение, первым делом осматривается в поисках имперской печки, от которой учился танцевать, то и нам ничего иного не остается, как начать там же. Он уже прошелся с иными партнерами четыре круга и даже установил, что "Возникшую дискуссию, /.../ можно разделить на три неравные части – на немногих согласных, многих несогласных и тех, кто "не во всем" или "отчасти"" (курсив мой, И.Б.).

Итак, профессору, лауреату премии Гарвардского-таки университета, открылись тайны пятого и последующих измерений, иначе не объяснить чудо деления одной дискуссии на "многих", "немногих", а потом еще "и тех, кто". Впрочем, это лишь минорное преступление против логики, а вот сама мысль, вынесенная мною в эпиграф – событие уже иного уровня.

Автору, очевидно, невдомек, что во вкус изучения логики входили не только его любимые "/.../ Романовы, Деникин, Колчак, Врангель...", но и Тухачевский, Бухарин, Засулич, Чичерин, Алексей Толстой, Маяковский, Блок и еще десятки и сотни тысяч "спецов" старого режима грудью ставших на защиту нового. Здесь одно из двух: либо школьная логика ни при чем, либо большевики сохранили и продолжили имперскую логику России, сохранив, таким образом, и ту самую "русскую идею", о которой плачется наш профессор.

Но не грустите, друзья, я не собираюсь рассматривать все "аргументы" плодовитого автора – это достаточно скрупулёзно сделали уже многие серьезные, ироничные и саркастичные комментаторы, – я вообще никакие из них рассматривать не буду: занятие это напоминает попытки пережевать старую вареную конину, после того, как ее тщетно пыталась проглотить по очереди бедная многодетная соседская семья. Меня поразило вот что. Во всех четырех текстах нет ни слова правды. Начиная с 12 веков "русской" истории и кончая умиленно молящимся на портрет Александра II Марксом.

Ложь здесь всех мастей и оттенков: от нахрапистой и наглой – видимо в расчете на то, что профессора и лауреата никто не посмеет схватить за руку, – до довольно тонко вплетенной в общий контекст – думаю, в расчете на читателя невнимательного, диагонально бегающего по страницам. Пример последней: "/.../ как в 1918 и в 1991, "рвать страну на части" /.../". В 1918-м, дорогой профессор, никто и никакую страну "на части" уже не рвал. Очень даже наоборот! Страна добровольно и свободно распалась годом раньше – сразу же после февраля 17-го. В 18-м нелюбимые вами большевички развязали очередную империалистическую войну против Украины, которой (войне) последовали иные – против Закавказья, Урала и т.д. События эти до сих пор с легкой руки Ленина называют "Гражданской войной", подчеркивая законность действий Москвы по удушению независимых и даже интернационально признанных (Украина) государств.

Так чем вам большевички-то не по душе, махровость вы наша имперская? Где вы (как, кстати и Солженицын) увидели тут "излом" истории? Или "убийство России"? Большевики сохранили путем страшных преступлений и невиданной дотоле жестокости то, что вы сейчас имеете возможность защищать, не будь их, Московия была бы сегодня в своих исконно-посконных границах княжества конца XV века. Нет, во истину: у некоторых людей странное представление о благодарности!

Все дело в том, что в начале далекого XVI века весь мир, а ограничен он был тогда Европой, стоял на историческом перекрестке. Там же стояла и Московия. Мир выбрал Реформацию. Московия – тоталитаризм. С тех пор пути цивилизаций расходятся диаметрально, и чем больше времени проходит от точки бифуркации, тем непримиримее становятся противоречия их. До Первой мировой, мир был полон империй и залихватски делил и переделял заморские колонии. Противоречия между ним и Россией не выступали так объемно, так, во всех областях жизни простого человека, ощутимо. После войны империи исчезли из политической повестки дня и остались слова, как воспоминание, суть ушла в небытие[1]. Именно поэтому тысячу раз были правы Идолы – Картавый и Сухорукий: Россия окружена врагами. Именно поэтому прав и нынешний, и поддерживающий его народ русский: Россия – осажденная крепость.

Избранная тогда, в конце XV века дорога привела в февраль 1917-го, где "великая" страна подохла на обочине истории, как бродячая кошка – от голода, холода и паразитов. И лишь высокопроцентная инъекция большевизмом продлила агонию до 1991-го. Сегодня мы наблюдаем, как догнивает нищее и голодное "величие", цепляясь за жизнь гибридными войнами и террором. Не видеть исторической связи Московии с РФ, продолжать движение по дороге, мощенной идеями и надеждами XV века, агитировать и мотивировать за них, прокламировать прогнившие цели этого движения – путь к страшному, неконтролируемому развалу. Но это – из области все той же логики, коей наш профессор, по собственному признанию, несколько ассиметричен.

II Пауза

Пока оркестр отдыхает и перед тем, как поменять партнера, давайте отвлечемся от имперской скуки и поговорим о чем-нибудь приятном. Ну, хоть бы и о белом носороге – чем не тема для small talk?

В начале марта, в Судане умер последний на планете гигант. Здесь, на демократическом Западе, бедняга умирал, образно говоря, в режиме life: все мы с горечью и надеждой на чудо следили за лентой новостей. О смерти его тем вечером сообщили ведущие выпуски новостей. Казалось, смерть гиганта – дело всего человечества...

Нынешним летом немецкие и многие иные национальные экологические организации забили тревогу о судьбе насекомых. В Германии количество насекомых в последние годы снизилось на 80% (по весу). Уже сегодня можно говорить об изменении поведения птиц, нарушении цикла опыления растений и прочих нарушениях биосферы, которые, в конечном итоге, коснуться рано или поздно каждого из нас. Для того чтобы установить масштаб катастрофы, защитники окружающей среды предложили гражданам добровольно принять участие в переписи насекомых. Условия простые: каждый должен в течение определенного времени считать все, что ползает, прыгает или летает в поле его зрения... Цель: спасти вымирающие виды.

Это носорог и это насекомые. И это – демократия. А в России несколькими годами ранее при полном попустительстве и безразличии "богоносцев", наделенных "лишней хромосомой", одним росчерком пера уничтожили целый народ[2]. Его просто во время очередной переписи населения перевели в "русские". Объяснение: ввиду малочисленности. Вдумайтесь в эти строки, дайте им растаять на языке, проникнуть в сердце и душу. Там – одного носорога достаточно для того, чтобы весь мир искал ему самку, консервировал ДНК, следил и лелеял его до последней секунды. А здесь несколько тысяч людей – человеков! – недостаточно для того, чтобы называться народом, иметь свой язык, память, историю, культуру, традиции... Но самое главное, что за лаконичным приговором стоит лживая статистика доминирования "русских" в национальных территориях. Повторять эту статистику, как аргумент сохранения империи – значит поддерживать грядущие уничтожения других народов.

Подумайте над этим, если время будет...

III Демократический фокстрот

"You may say I’m a dreamer

But I’m not the only one"

"Imagine", John Lennon, 1971

С Братом Своего Брата говорить бесполезно: разговор такой неизбежно и естественно превращается в два монолога. Профессор, конечно, человек и не глупый, но вышколенный известной системой образования, а потому знания его покрыты таким толстым слоем самой дремучей имперщины, что добраться до живой мысли, не причинив фатальных травм всему организму, не представляется возможным. Но вот со многими в оппозиционном лагере говорить можно и нужно. И не потому только, что больше не с кем, но еще и потому, что в последнее время на Каспаров.Ru появилась целая серия серьезных работ, которые в свободной от дешевых эмоций манере предлагают рассмотреть сценарии и пути демонтажа античеловеческой московской системы.

Перед вами, друзья, задача неподъемная, гаргантюанская, но тем более благородная. Дело в том, что, как я уже как-то при случае говорила, противостоят вам два мощных противника: империя с частью агрессивно-тупого и безразличного к добру населения, и демократический Запад с его хроническим толстовством. Да, да, вы не ослышались, говорила и настаиваю: Запад будет делать все возможное, чтобы предотвратить распад России и образование на ее месте n-го числа новых независимых государств, как это было при распаде СССР. И дело здесь не в ядерном оружии, которым владеет Россия. Вряд ли на Западе сегодня есть хоть один здравомыслящий политик, всерьез рассматривающий возможность развязывания Россией новой большой войны с применением ядерного оружия. Ядерное оружие, как фактор сдерживания монголо-российских вековых поползновений к "последнему морю", свою историческую вахту несет достойно и надежно. А вот возможность того, что при взрывоподобном, неконтролируемом распаде империи ее ядерный арсенал на какое-то время окажется бесхозным и будет растянут по новым национальным адресам – этот сценарий более чем реален.

Кроме того, новые политико-географические пятна на политической карте мира всегда проблема для демократий – независимо от направления процесса. И объединение здесь ничем не лучше распада. Новые государства – это всегда конфликты на границах, всегда споры о наследовании, всегда мечты о реванше, не упоминая уже "разделенных семей", "гуманитарных и политических беженцев".

Но это лишь черная сторона медали. Есть и белая. Запад не хуже нас с вами понимает смертельную опасность существования российской раковой опухоли на планете и политика его есть политика баланса между поддержкой необходимой стабильности кремлевского режима и мерами пресечения агрессивной природы Кремля – эдакая комбинированная химиотерапия, если хотите. Россия, если угодно, живет щедростью подаяний Запада, выплачиваемым за поддержание ядерного арсенала на необходимом уровне. Следовательно, если разработать и предоставить Западу "простенький" план из трех всего пунктов:

А. Дорожная карта мирного и безопасного демонтажа системы;

Б. Обеспечение мер гарантированной неприкосновенности и полного, без пробелов и трещин, контроля над ядерным арсеналом;

В. Гарантирование довольного и бесконфликтного будущего соседей (что, собственно, есть составной частью п. "А"),

то Запад с радостью протянет руку помощи такой оппозиции, и рухнет "великая" Россия в исторически считанные минуты.

Для этого – повторяю уже неоднократно сказанное мною (но на доброе дело времени не жалко – нужно будет – повторю еще и еще раз) – главное, чтобы поняли: для этого надо искать и находить, поддерживать и мотивировать национальные силы регионов. Подобную дорожную карту из Москвы не разработаешь. Разработать ее можно лишь в режиме диалога с народами империи. Для того, чтобы знать, что чувствует, чем живет затравленный и закатованный Москвой народ, следует говорить с этим народом. Полагаться здесь на мнение коллаборационистов, продавших интересы своего народа ради места в вертикали власти – одно из проявлений многоликого русского великодержавного шовинизма.

И надо спешить: идея ходит уже призраком по империи. В одном из комментариев к одному из четырех ляпсусов Брата Своего Брата, есть очень интересное предложение из, по-моему, Татарстана: "/.../ налаживаем диалог с Башкирами и уральским движением, чтобы на общих началах создать общее пространство. но! без никаких казаков, рпц и москвы". Если московская оппозиция действительно заинтересована в изменениях, ей стоило бы обратить внимание на подобные предложения, иначе центробежная сила распада снесет ее как ком грязи налипшей на колесо истории.

VI Прощание у парадного подъезда

Несколько слов, завершающих приятный вечер.

Приготовьтесь, будет больно. Но, поверьте, необходимо.

Друзья-оппозиционеры, попробуйте понять простую вещь: без украинцев, грузин, латышей, молдаван и далее по списку, вам тюрьмы не разрушить, новой, свободной и демократической федерации на ее месте не построить. Вам необходимо понять, что чувствует порабощенный Москвой народ, какие действия ее для него – издевательство, какие слова – оскорбление, какие законы – преступление. Вам надо понять его восприятие имперской действительности. А это могут рассказать только освободившиеся из-под московского ярма народы.

Без этого знания вы будете снова и снова строить московскую "демократию" – ту, что веками замешана на крови, костях и слезах порабощенных народов. И снова раз в год на сцене Кремлевского Дворца Съездов будут выступать ряженные и специально выдрессированные "чукчи" и "татары", "буряты" и "эвенки", а в зале умиленные палачи в погонах и без будут утирать в умилении скупую мужскую слезу: "Как все-таки хорошо жить в многонациональной стране! Вон, какое разнообразие культур!"

Без этого знания вам не понять, почему был в России февраль 1917-го, а в СССР – декабрь 1991-го, и почему Россия неминуемо идет к новому развалу.

Поняв чувства униженных народов, вы поймете, наконец, что нет никакой разницы между украинцем и удмуртом, между грузином и башкиром, между эстонцем и татарином, а, следовательно, нет и разницы в тех надеждах на освобождение, которые носят в себе эти народы.

Ирина Бирна, kasparov.ru