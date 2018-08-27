Арина Соболенко вошла в топ-20 самых сильных теннисисток мира 3 27.08.2018, 8:05

Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

Белоруска поднялась сразу на 5 строчек благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате Коннектикута.

Белоруска Арина Соболенко вошла в двадцатку сильнейших теннисисток планеты, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соболенко поднялась сразу на 5 строчек благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате Коннектикута, который прошел в минувшую субботу. Там белоруска победил испанку Карлу Суарес-Наварро (30-я в рейтинге), и завоевала свой первый титул WTA. В ее активе 2140 очков.

Это лучшая позиция в карьере Соболенко. Напомним, что в начале текущего года она находилась на 73-м место в рейтинге WTA, а в начале июня — на 48-м.

Всего в первой сотне мирового рейтинга находятся еще три белоруски: Александра Саснович, Вера Лапко и Виктория Азаренко.

Саснович находится на 33-й строке с 1425 очками в активе. Лапко расположилась на 72-й с 849 очками, а Азаренко с 821 очками на 79-й позиции.

При этом состав десятки сильнейших теннисисток изменений не претерпел. Лидирует по-прежнему румынка Симона Халеп с 8061 очком в активе, второй идет датчанка Каролин Возняцки с 5975 очками, на третьей позиции — американка Слоан Стивенс с 5482 очками в активе.