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«Сокрушительные санкции» против РФ вступили в силу

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  • 27.08.2018, 8:12
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Федеральный реестр США опубликовал официальный документ.

С понедельника, 27 августа, вступили в силу санкционные меры США против России, наложенные из-за обвинений в применении химического оружия в британском Солсбери. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

«Государственный департамент <...> определил <...>, что правительство Российской Федерации применяло химическое оружие в нарушение международного права или летальное химическое оружие против своих собственных граждан», — говорится в документе.

«Определение вступает в силу 27 августа 2018 года», — гласит определение.

Основанием для введения санкций стало отравление в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта 2018 года. Лондон официально обвинил Россию в применении на британской земле боевого отравляющего вещества семейства «Новичок».

Госдеп США отмечает, что Россия использовала химическое оружие против собственных граждан в нарушение международного права. В соответствии с законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года правительство США обязано применить пять видов санкций - прекращение предоставления помощи, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупки оружия, запрет на американские государственные кредиты, запрет экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

От ряда санкций Госдеп отказался (закон предоставляет ему такое право). В частности, США пока не будут прекращать оказывать помощь России, а также не будут прекращать выдачу экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества двух стран в освоении космоса и в коммерческих космических пусках. Эти лицензии по-прежнему будут выдаваться в индивидуальных случаях.

Госдеп решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (например, газовых турбин, авионики). Однако и дальше будут выдаваться лицензии на поставки в РФ товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Вообще санкции не затронут коммерческих конечных пользователей американских продуктов в России, если речь идет о чисто гражданском использовании.

Российские государственные предприятия больше не смогут получать американские товары и технологии, отмечены в торговой номенклатуре США признаком «национальная безопасность».

Запрет вступит в силу для новых экспортных лицензий.

Второй этап санкций США введут через полгода - если страна-агрессор не выполнит требования, связанные с прекращением использования химоружия. В частности, этот этап предусматривается запрет полётов компании «Аэрофлот» в США и сокращение взаимной торговли до минимума.


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